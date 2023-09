Kiko Hernández se ha casado este fin de semana en una espectacular boda en Melilla con su ya marido, el actor Fran Antón. Fue en la recta final del ya extinto Sálvame cuando el colaborador reveló abiertabiertamente su orientación sexual y que se había convertido en el hombre más feliz del mundo después de haber encontrado el amor verdadero junto al intérprete y, ahora, han hecho su relación aún más férrea contrayendo matrimonio delante de más de 400 invitados.

Si bien es cierto que los novios estuvieron rodeados de sus amigos más importantes, en la boda de Kiko Hernández hubo sonadas ausencias como la de Terelu Campos y Carmen Borrego por motivos más que justificados, la de Belén Esteban que se encontraba en América o la de María Patiño.

Pero hubo una en concreto que sorprendió y mucho a los asistentes al enlace y fue la de Jorge Javier Vázquez. Y es que el presentador de Cuentos Chinos ha publicado en la revista Lecturas (el mismo día de la exclusiva de la boda de Kiko Hernández), una demoledora carta en la que desvela su enfado y desencanto con su amigo por no haberle contado quén era de verdad.

"Menuda mierda como un piano hemos tenido de relación Kiko y yo"

Muy sincero y con una carta en la que se puede apreciar perfectamente el profundo malestar que Jorge Javier tiene con Kiko, el presentasdor no ha podido evitar sacar a relucir su decepción con el ex granhermano.

"Se ha casado Kiko y no he ido a su boda. De hecho, llevo sin hablar con él desde que contara en Sálvame que está con Fran Antón y que es gay desde siempre" comienza la misiva del catalán para la conocida revisat de corazón.

"Estaba yo de baja médica la tarde que se subió al pulpillo para compartir con la audiencia su orientación sexual. No me emocioné ni nada. Me ganó la decepción. Quizás la tristeza también. Y el desencanto" prosigue antes de compartir con sus seguidores lo mal que le ha sentado que Kiko Hernández no haya confiado en el con la amistad que tenían. "Es muy duro aceptar que esa persona con la que has pasado y compartido tantas y tantas cosas no es más que un perfecto desconocido".

Pero Jorge dio un paso más allá y aseguró que "menuda mierda como un piano hemos tenido de relación Kiko y yo para que en ningún momento en veinte años haya encontrado la oportunidad para abrirse conmigo".

Sobre su falta de comunicación tras la revelación vital de Kiko Hernández, Vázquez reveló que "no lo llamé, no me salió. Él tampoco me llamó. Tampoco le saldría. Luego creo recordar que con el paso de los días me envió un mensaje diciendo que sabía que estaba enfadado con él pero que me quería mucho, llámame. Pues chico, si sabes que estoy enfado contigo y me quieres mucho, llámame. Que además sabes que estoy de baja. Después recibí su invitación a la boda por WhatsApp y me pareció a mí que a lo mejor una llamada tampoco hubiera estado de más. Pero no se produjo" cerró.