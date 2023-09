Marta Nebot visitó 'Todo es mentira' a raíz de la agresión sexual que sufrió la periodista Isa Balado en 'En boca de todos'. La también actriz entró en el programa presentado por Risto Mejide para recordar el bolígrafo que José María Aznar le introdujo en su escote, mientras se encontraba grabando un reportaje para 'Noche Hache'.

La periodista afirmó estar molesta por recibir el apodo de "la chica del boli" tras lo ocurrido en el año 2006: "Cada aniversario, cuando a una le toca, vuelves a ser la tía del boli porque estás marcada como va a estar Jenni. Nosotras ya estamos sentenciadas", aseguró Marta Nebot.

Al ser preguntada por lo ocurrido con su compañera de profesión, la invitada lo tiene claro: "Lo que nos pasa a las periodistas delante de las cámaras es lo más salvaje, pero eso sucede porque ocurren muchas cosas más cuando no hay cámaras delante", confesó por experiencia propia la intérprete.

Sobre su polémico reportaje, Marta Nebot contó con todo lujo de detalles lo ocurrido: "Yo reaccioné contándolo a la cámara. Muchas veces me han preguntado por qué no le pegué un guantazo y yo a veces también me lo pregunto", reconoció la reportera antes de revelar que sucedió después: "Nunca me pidió perdón. A él le parecía que aquello era la moneda de cambio por la pregunta incómoda que yo le había hecho".

La periodista terminó con una importante reflexión que pone en evidencia la generación en la que ella tuvo que vivir este bochornoso momento: "Cuando a mí me pasó, yo ni siquiera sabía su mi programa lo iba a emitir. Mi programa se atrevió y le dimos caña", comenzo diciendo: "Nadie pensó que esto se pudiera llevar a un juzgado, eso era fantasía y ahora sí es delito, hay una ley que lo dice".