Bárbara Rey visitó anoche el plató de 'Cuentos Chinos'. La vedette fue la invitada del programa y tuvo una diferencia con Jorge Javier Vázquez por el lenguaje inclusivo, pero al final de la entrevista confirmó que se unía al plantel de colaboradores.

Unas horas antes de la entrevista, la cuenta oficial del programa avisaba en Twitter de una nueva incorporación: "¿Quién será nuestra misteriosa cuentista?", decía el texto acompañado a una imagen de unos pies. Fue al filo del final del programa cuando el presentador le cedió la palabra a la invitada porque tenía "que anunciar algo".

"Me lo estaba pensando bastante, porque me han pillado así de sorpresa. Me han ofrecido si quiero estar aquí de colaboradora", afirmaba ella. "¡Qué sorpresa, Bárbara! Yo no quiero otra cosa más en la vida que tener a Bárbara Rey", exclamaba el presentador. Después, ambos han confirmado que la vedette se hará cargo de su propia sección "Gente Bárbara".

Este fichaje llega tras el veto que se le había hecho a Rey con la nueva cúpula semanas después de haberse sentado en el "chester" con Risto Mejide. Por otro lado, la artista se dejará ver también por Antena 3, pues tiene pendiente la emisión de su entrevista en la nueva temporada de 'Joaquín, El Novato'.