La muerte de la Maria Teresa Campos ha dejado desolado a todo el país pero, más aún, a los familiares y amigos de la periodista y presentadora malagueña. En concreto, sus dos hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego están completamente devastadas tras el fallecimiento de la 'reina de las mañanas' puesto que han sido ellas, jutno al núcleo duro de la comunicadora, los que han permanecido con ella hasta el final de sus días.

Como no podía ser de otra forma son sus hijas las que están llevándose la peor parte de todo este proceso puesto que, como ha dicho la propia Terelu en su blog para la revista Lecturas, "ha muerto María Teresa Campos pero, para mí, ha muerto nuestra madre".

En su regreso al trabajo, la hija de Terelu Campos, Alejandra Rubio, ha hablado en Así es la vida de cómo se enfrenta a esta nueva etapa vital sin su abuela y de la preocuapción que tiene por cómo su madre estará una vez z finalicen los homenajes a la 'reina de las mañanas'.

“En cuanto pare no sé, estaremos ahí”

Visiblemente emocionada, Rubio ha confesado que está muy preocupada por cómo su madre afrontará su vida sin María Teresa Campos.

"Mi madre está fastidiada... Me da cosa cuando acabe todo esto, es por lo que estoy preocupada. En cuanto pare no sé, estaremos ahí”, reconocía la joven mientras desveleba no saber muy bien cómo actuar con su madre para intentar paliar su dolor.