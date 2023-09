Arturo Valls aterriza en Movistar Plus+ para convertirse en el Jimmy Fallon español. El presentador y productor ha presentado este viernes 'That's my jam: España', la adaptación española del formato creado por el cómico neoyorquino, en una rueda de prensa enmarcada en la presente edición del FesTVal de Vitoria- Gasteiz.

"Es un programa que yo vería. Es un show, es pura diversión, con cantantes que se enfrentarán a géneros que no son los suyos, a pruebas de todo tipo y a los chorrófonos, la prueba final", aseguró el cómico en el acto de prensa organizado por la plataforma española.

Estrenamos #ThatsMyJamEspaña el lunes 2 de octubre. ⁰Cada lunes un nuevo programa con mucha música, risas e invitados TOP.⁰

Valls se pone al frente, como conductor y como productor, de 'That's My Jam España', un gran show de entretenimiento en el que dos parejas de celebrities participan en pruebas y juegos en torno a la música y ponen a prueba sus habilidades y conocimientos musicales y vocales. El programa cuenta con su propia banda, con la dirección musical de Víctor Elías, y se podrá disfrutar de música española e internacional.

"Tuvimos mucho debate sobre cómo adaptarlo aquí. Vais a ver un formato alucinante, una montaña rusa que no para. Las pruebas van a toda mecha. Si estuviera en una tele en abierto, duraría hará la 1 de la madrugada y aquí es todo lo contrario", aseguró José Miguel Contreras, socio fundador de Lacoproductora y productor ejecutivo del nuevo espacio.

Paco León, Nathy Peluso, Amaia Romero, Rigoberta Bandini, David Bisbal, Luis Zahera, Blanca Paloma, Amaia Salamanca, Asier Etxeandía, Lorena Castell, Jaime Lorente, Ana Guerra, Nia, Ruth Lorenzo, Silvia Abril, Edu Soto, Antonio Orozco, Bustamante, Carlos Areces, María Pelae, Chanel, Marta Sánchez, Carlos Rivera, Abraham Mateo, Dani Fernández, Pilar Rubio, Edurne, Joaquín Reyes, Antonio Carmona, Lucía Fernanda, María Rodríguez y Fran Perea serán algunos de los invitados que participarán en las distintas entregas de la primera temporada del formato.

La versión original de 'That's My Jam' está producida por Universal Television Alternative Studio junto a Electric Hot Dog, la productora de Jimmy Fallon. La primera temporada alcanzó en Estados Unidos más de 250 millones de visionados en lineal y plataformas digitales. 'That's My Jam España' es la sexta versión internacional del formato, que también se ha adaptado o se está adaptando en la actualidad en lugares como Reino Unido, Francia, Italia, Alemania o Mongolia.

'That's My Jam España' es una producción de Movistar Plus+ en colaboración con Lacoproductora (PRISA Media), la productora Pólvora Films y Universal Television Alternative Studios (UTAS), una división de Universal Studio Group.