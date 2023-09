La presentadora televisiva María Teresa Campos ha fallecido este martes, 5 de septiembre, a los 82 años de edad después de llevar más de dos años retirada del foco mediático y batallando con una enfermedad que sus hijas nunca han querido hacer pública. La comunicadora ingresaba el pasado domingo en la Fundación Jiménez Díaz y hasta hoy ha estado arropada por todos sus seres queridos.

Campos ingresó con pronóstico reservado a causa de una insuficiencia respiratoria aguda, y el lunes a primera hora de la tarde el hospital informó de que la situación clínica de la periodista había empeorado y se encontraba ya muy grave.

Desde que se diera a conocer a primera hora de la mañana el fallecimiento de este histórico rostro de la televisión y la radio, muchas han sido las personalidades que se han manifestado sobre la figura de la presentadora. Su nieta Alejandra Rubio, Belén Rodríguez, Pedro Piqueras, José Manuel Parada o Ana Rosa Quintana han dedicado unas sentidas palabras en homenaje a la periodista pero una de las declaraciones que más ha sorprendido ha sido la de la última pareja de María Teresa Campos: Bigote Arrocet.

El humorista ha hablado en 'Espejo Público' de su relación con Teresa Campos y, además, ha hecho una afirimación que no va a dejar indiferente a nadie.

“Viví seis años con ella y fui muy feliz”

Con la voz entrecortada y bastante afectado al otro lado del teléfono, Arrocet confesaba que estaba en shock tras conocer la trágica noticia del fallecimiento de María teresa Campos. "Viví seis años con ella y fui muy feliz. s una pérdida para todos nosotros, la familia y la gente que la quería. Estamos muy tristes. Estoy en América y no lo imaginé nunca”, decía el cómico chileno.

"Me ha llamado esta mañana mi representante y me ha dicho que Teresita ya no estaba con nosotros. Llevo mucho tiempo fuera, como seis meses, así que no estaba al tanto de que estaba mal”, reconoce.

Sin embargo, la relación entre ambos no terminó en buenos términos y Susana Griso le preguntó al humoprista si iba a llamar a las hijas de la presentadora. "No voy a llamar a sus hijas, pero si les escribiré. Tengo sentimientos encontrados con ellas y no se portaron bien ni conmigo ni con su madre en su época" adelantó dando paso a una gran polémica.