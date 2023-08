La tercera emisión de 'La última noche' en Telecinco ha estado protagonizada por una tensa entrevista a Makoke, otra más divertida con Ion Aramendi en la que ha dado pistas sobre el regreso de 'GH VIP', una mesa de análisis sobre el caso Daniel Sancho y un debate sobre la cirugía estética.

Concretamente en este espacio tuvo lugar un momento bastante incómodo tanto para la invitada del programa Tamara Lao como para la propia presentadora, Sandra Barneda.

La joven acudió al plató de la cadena en Villaviciosa de Odón (Madrid) para relatar su experiencia y hablar de sus intervenciones quirúrgicas. Y fue entonces cuando entró Juan Dávila, que ejerció este viernes de segundo copresentador del magacín producido por Cuarzo (Banijay Iberia).

El humorista tuvo una intervención de lo más desafortunada, con una broma de muy mal gusto que le hizo a la entrevistada: "Tú que te has operado las tetas, ¿no te huele a goma quemada ahora que hace calor?", le preguntó. La joven se quedó perpleja aunque intentó no darle importancia al asunto. "¡Anda, anda!, le dijo con risa forzada.

Sin embargo, Pablo Bonee, otro de los participantes situado entre el público, no quiso callarse y salió en su defensa: "¡Es una broma de mal gusto. Qué falta de respeto!", le dijo muy molesto. "La verdad es que no ha quedado bien", apuntó ella.

Pero Juan Dávila todavía podía quedar peor y no dudo en replicar al segundo testimonio: "Como te veo tan estirado, le preguntaría si se le han subido los huevos. Eso a mi me interesa porque a mi ta se me están cayendo".

Tras este nuevo comentario fuera de lugar, a Sandra Barneda se le terminó la paciencia: "No te digo lo que se me está cayendo a mi de escucharte, Juan... porque madre mía!", le espetó mientras se levantaba de la escalera de la grada en la estaba sentada para marcharse al set central del plató y cambiar de tema, zanjando así la bochornosa situación.