'El programa del verano' organizó en su entrega de este jueves, 3 de agosto, un debate sobre la lactancia materna. El magacín matinal de Telecinco puso este tema sobre la mesa después de que Teresa Rodríguez, portavoz de Adelante Andalucía, anunciara en su cuenta de Twitter que ha dejado de darle el pecho a su hija pequeña tras cuatro años y medio.

"Hoy he destetado a mi hija pequeña. Cuatro años y medio de lactancia y dos de tándem. Tengo un título de licenciada por menos tiempo y dedicación. Ahora tengo una mezcla de pena y orgullo, nostalgia e ilusión, ausencia y alivio. Es muy raro. Supongo que criar es todo así", escribió la política.

Una publicación que ha generado opiniones de todo tipo y sobre la que también se pronunciaron las colaboradoras de 'El programa del verano'. "Que cada uno haga lo que le de la gana", comentó Carmen Tomás sin darle mayor importancia a este tema: "Es una cosa muy personal".

Beatriz Archidona, presentadora del magacín durante las vacaciones de Joaquín Prat, también entró en el debate para compartir su propio caso: "Sí, Carmen, es personal pero es un tema que se debate mucho. Incluso algunas madres, entre las que me incluyo, que hemos dado el biberón a nuestros hijos porque a lo mejor no teníamos otra alternativa. No a todas las madres les sale leche suficiente para alimentarlos".

"Es verdad que existe como una especie de presión social para que des el pecho. Es verdad que la leche materna tiene unos beneficios que son indiscutibles, pero hay presión social incluso cuando llegan madres con el pecho rajado y se les sigue animando a que sigan dando el pecho", subrayó.

Después de mostrar su "respeto total" a Teresa Rodríguez, la periodista Pilar Santos apoyaba el discurso de Archidona: "Estoy de acuerdo, y también lo he vivido los últimos años, en que hay una especie de dictadura de la teta. Me parece que tenemos que ser mucho más comprensivas".

La presentadora recordó entonces el caso de Paula Echevarría, a quien le llovieron críticas por compartir una fotografía en la que aparecía dándole el biberón a su bebé: "Poco más que le dijeron mala madre. Hay una dictadura de la teta, sí". "La maternidad es libre para ser madre o no serlo, y tan libre para alimentar a tus hijos como consideres", zanjó a modo de reflexión final.