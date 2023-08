La noticia de la semana y probablemente del verano la han protagonizado Christian Gálvez y Patricia Pardo. La pareja lleva ya casi dos años juntos y, después de la traumática ruptura de Gálvez con la gimnasta Almudena Cid, nada hacía presagiar el giganteso paso que ambos iban a dar para hacer aún más fuerte su relación.

A golpe de Instagram, la pareja de presentadores de Mediaset España anunció que se había casado hace un año y que, además, están esperando su primer hijo. "La vida no ha podido hacernos un regalo de aniversario mejor que colocar un lucero más en nuestro Campo de Estrellas. No podemos estar más enamorados y felices esperando a nuestro bebé" escribía el presentador en sus redes sociales acompañando a un álbum fotográfico en el que, además. aparece el feliz matrimonio tocando la barriga de la periodista.

Después de que se diera a conocer la noticia del embarazo de Pardo, la ex mujer de Gálvez, todas las mirada estaban puestas en Almudena Cid y la gimnasta rompió su silencio en sus redes sociales de la forma más elegante posible: haciendo como si nada hubiera pasado.

Pero la que no ha podido aguantarse y ha querido dedicarle a su hija un precioso texto con el que deja en muy mal lugar a Christian Gálvez ha sido Mina Tostado, madre de la medallista olímpica.

"Ni de Dios ni de nadie"

Mina Tostado, madre de Almudena Cid, ha publicado un texto de Agustín García Calvo en su perfil de Instagram con el que ensalza la figura de su hija y con el que deja entrever la cara más oscura del que fuera presentador de Pasapalabra.

“Libre te quiero, como arroyo que brinca de peña en peña. Pero no mía. Grande te quiero, como monte preñado de primavera. Pero no mía. Buena te quiero, como pan que no sabe su masa buena. Pero no mía. Alta te quiero, como chopo que en el cielo se despereza. Pero no mía. Blanca te quiero, como flor de azahares sobre la tierra. Pero no mía. Pero no mía ni de Dios ni de nadie ni tuya siquiera” reza el poema que acompaña a la foto de su hija.