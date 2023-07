"Bertín me convenció para abortar". Este es el titular con el que la revista Lecturas despertaba a España este miércoles y con el que la autora de estas declaraciones, Chabeli Navarro, abría la puerta a un huracán mediático sin precedentes con un protagonista claro: Bertín Osborne.

La joven, conocida por su participación en programas como 'Mujeres y hombres y viceversa', asegura que se sintió identificada con Gabriela Guillén cuando se publicó la noticia de su embarazo. "Reviví lo que yo pasé hace dos años. La misma noticia se la di a Bertín hace dos años", desvela en la citada publicación.

Ahora, mientras Telecinco abre la puerta a exprimir cuanto pueda y más este culebrón protagonizado por el trío Bertín - Gabriela - Chabeli, esta última ha decidido sacarle la mayor rentabilidad posible a su actual exposición pública y se ha sentado en el programa Fiesta para poner fino al intérprete de 'Buenas noches, señora' y para contar con todo lujo de detalles cómo se produjo una de las historias más truculentas que han salpicado la vida de Osborne.

La gran mentira de Bertín

Chabeli Navarro ha asegurado que Bertín Osborne la engañó al decirle que no existía probabilidad alguna de que pudiera quedarse embarazada.

Según la joven, cuando llamó al presentador apra contarle que estaba embarazada, el cantante le dijo que "era imposible porque tenía hecha la vasectomía".

Además, ha revelado que "fue el chófer el que me llevó a la clínica. No me piden los datos porque los dió Bertín", reconciendo que el cantante fue quien sufragó los datos del aborto que sufrió.