A pocos días de que se celebren las Elecciones Generales, los políticos multiplican su presencia en los medios de comunicadión. Así por ejemplo, hemos podido ver esta misma mañana a Alberto Núñez Feijóo siendo entrevistado por Susanna Griso en Antena 3. El líder del Partido Popular ha sido en esta ocasión el invitado de 'Espejo Público', donde ha tenido que hacer frente a sus últimas declaraciones.

Griso no ha querido desaprovechar la oportunidad de preguntar al líder de la oposicón sobre su polémica con Silvia Intxaurrondo en TVE, donde la periodista señaló algunas de sus mentiras en materia de pensiones.

De hecho, ese ha sido uno de los primeros temas que Susanna ha querido tratar con él, a lo que Feijóo ha respondido lo siguiente: "Yo creo que a todo el mundo le preocupa las pensiones, a mí también porque mi madre es pensionitsa y todos queremos ser pensionistas alguna vez. En el año 2010 el señor Zapatero, por primera vez, congeló las pensiones en nuestro país, y estaba Pedro Sánchez de diputado que votó a favor de esa congelación", ha dicho criticando sus rivales políticos sin dar una respuesta clara.

Después de su habitual ataque al Presidente del Gobierno, el político ha matizado que "el PP se encontró una España muy complicada, a punto de ser intervenida, y siempre subió las pensiones, nunca las congeló. Y la inexactitud que cometí es que hubo años en los que no se actualizaron conforme al IPC pero, sin embargo, hubo otros en los que se actualizaron por encima del IPC, sobre todo cuando era negativo".

En lugar de reconocer que había mentido de forma deliverada, ha preferido calificar sus declaraciones como inexctas: "La inexactitud la he aceptado de forma inmediata porque no me gusta que la política española se instale en la mentira y cuando se incurre en una inexactitud hay que rectificar, ha concluído.

Acto seguido, y para desviar el foco de atención de una mentira que se ha publicado en prácticamente todos los medios, ha prometido que si consigue liderar el país los próximos cuatro años, actualizará las pensiones conforma al IPC, una medida contra la que votaron en contra hace tan solo unos meses.