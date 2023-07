Telecinco emite, a partir de las 22:00 horas, la segunda gala del 'reality' 'Vaya vacaciones'. Tras la expulsión de Carmen y Rafa, las celebrities sortearán los equipos para afrontar las pruebas del programa y una nueva jornada laboral, en la que tendrán que hacer de guías y animadores en la excursión al Salto del Limón de un grupo de turistas. Montar las sillas de los caballos para llevar a los clientes, acompañarlos a su destino cargando todas sus cosas y preparar y animar una fiesta de cumpleaños, serán algunos de sus cometidos. Además, el equipo ganador de la última jornada laboral se enfrentará al segundo juego de inmunidad, en el que deberán demostrar su habilidad para llevar una bandeja llena de copas por una pasarela resbaladiza. La pareja que mejor lo haga, ganará un masaje facial antiestrés mientras el resto de los compañeros limpian. Por la noche dos nuevas parejas quedarán nominadas en el transcurso de una nueva 'Ceremonia de las Estrellas' y tendrán que enfrentarse a un juego de expulsión que determinará cuál de ellas abandona definitivamente el concurso.

Antena 3 apuesta, a partir de las 22:45 horas, por el estreno de la serie francesa 'ACI: Alta Capacidad Intelectual'. La tercera temporada comienza tras el beso entre Morgane y Karadec. Sin embargo, el romance entre ambos no será fácil. Ya que, por un lado, él continúa teniendo pareja, mientras que ella ha descubierto que su expareja no está muerta, sino que empezó una vida nueva con otra mujer en Inglaterra. Por si no fuera poco, Morgane tendrá que lidiar por tercera vez con una familia rota, una casa que le cae a pedazos y un padre decidido a volver a meterse en su vida: Serge Alvaro, con quien también comparte profesión. En esta nueva temporada, Morgane se convertirá en indispensable en la comisaría. Los nuevos capítulos mostrarán como Morgane es capaz de combinar su faceta de genio, con su lado más loco. Además, la protagonista tendrá que continuar lidiando con su corazón para así decidir su propio camino. Todo ello, logrando cerrar las investigaciones más enrevesadas.

Los portavoces de siete partidos, a debate en La 1

La 1 emite esta noche, a partir de las 22:00 horas, '23J, a debate'. Organizado por RTVE, se emitirá en directo en La 1, el Canal 24 Horas, TVE Internacional, Radio Nacional, Radio 5, Radio Exterior, la web RTVE.es y la plataforma RTVE Play. El periodista Xabier Fortes moderará este encuentro, en el que participarán los portavoces del PSOE (Patxi López), PP (Cuca Gamarra), VOX (Iván Espinosa de los Monteros), Sumar (Aina Vidal), ERC (Gabriel Rufián), PNV (Aitor Esteban) y EH Bildu (Oskar Matute). Con una duración de 125 minutos, el debate se estructurará en cuatro bloques temáticos: economía; políticas sociales; política territorial; y pactos de estado y postelectorales. Habrá también un turno final de un minuto para cada participante (minuto de oro). Los turnos de apertura y de cierre de cada bloque y las posiciones de los portavoces en el plató se han establecido por sorteo. Los cronómetros para medir los tiempos de las intervenciones serán gestionados por árbitros profesionales deportivos.

Cuatro apuesta, desde las 22:50 horas, por el último programa de la temporada de 'Horizonte'. El programa aborda los recientes ataques de tiburones a bañistas en distintas zonas del mundo y de una manada de orcas a embarcaciones de recreo en el Estrecho de Gibraltar. A continuación, el espacio ahonda en la llamada niebla mental, problemas cognitivos de pérdida de memoria, desorientación y confusión mental detectados en algunos afectados por Covid-19 meses después de la infección. Para ello, cuenta con la participación de Tomás Segura, jefe de servicio de Neurología en el Hospital Universitario de Albacete. Paralelamente, Iker Jiménez recibe a Mariah Oliver, una de las fundadoras y exmiembro de la Latin King and Queen Nation en España y la primera mujer en integrarse en sus filas, que revela cómo cambió su vida tras abandonar la banda. Además, se analizan los posibles riesgos que podrían implicar los últimos avances en el ámbito de la Inteligencia Artificial.

Chicote, estrella en laSexta

A partir de las 22:30 laSexta emite '¿Te lo vas a comer?'. Alberto Chicote quiere saber si las setas que se consumen en los restaurantes son siempre seguras y si han sido adquiridas siguiendo todos los estándares de seguridad antes de ponerlas en el plato. Las setas son, sin duda, una de las joyas de la corona de la gastronomía española. Asimismo, están consideradas por algunos como un superalimento. Durante el programa, el chef muestra cómo se comercializan las setas de forma legal y cómo se controla la trazabilidad de este alimento desde que recolecta hasta que llega a la mesa, para luego adentrarse en el bosque con una patrulla de agentes forestales y descubrir que las setas son objeto de deseo de recolectores ilegales.