Belén Esteban ha dado una jugosísima entrevista con motivo del estreno del nuevo videopodcast de Carlota Corredera, Superlativas.

La querida colaboradora de televisión ha amadrinado el comienzo del nuevo proyecto profesional de la comunciadora viguesa y, entre otras cosas, han hablado de cómo afronta la de Paracuellos del Jarama la vida sin Sálvame, del ambicioso trabajo que comenzará a grabar en Netflix, de su sonada presencia en el evento organizado por Ibai Llanos y de las próximas elecciones generales que se celebrarán el próximo 23 de julio.

Por todos es bien sabido que Belén Esteban nunca ha ocultado sus preferencias políticas y, en más de una ocasión, su corriente ideológica le ah costado más de un disgusto por al vehemencia con la que defendía sus ideas.

Si bien es cierto que Esteban ha reconocido que ha sido votante del Partido Popular en la mayoría de veces en la que le ha tocado ejercer su derecho al voto, la 'princesa del pueblo' ha generado un grandísimo revuelo en las redes sociales al reconocer a qué partido votará en las próximas elecciones. Y no, no será a los populares.

"El voto que siempre he hecho no va a ser"

Sabedora de que sus palabras iban a traer mucha cola, Belén no ocultó su descontento con la situación política actual y reconoció que su voto este año iba a ser muy distinto al de otros años.

.@BelenEstebanM: "Tengo gente muy cercana, amigos que son como hermanos, que han luchado mucho por tener unos derechos. Lo que no voy a hacer es meter a un partido político, a medias con otro, y en vez de ir para adelante ir para atrás" #SuperlatIvas pic.twitter.com/AHGNppVvu5 — Superlativas (@Superlativass) 5 de julio de 2023

"Estoy un poco indecisa, porque a mí no me gusta que se junten varios partidos. Sinceramente, estoy muy indecisa. Y a lo mejor este año, el voto que siempre he hecho no va a ser. Hay partidos con los que no estoy nada de acuerdo (...) Yo tengo gente muy cercana, amigos que son como hermanos, que han luchado mucho por tener unos derechos y lo que no voy a hacer, que ellos han sufrido tanto, meter a un partido político a medias con otro y, en vez de ir para delante, ir para atrás", defendió Belén Esteban.