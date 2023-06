Pedro Sánchez vuelve esta noche a ‘El hormiguero’ (21:45 horas) a mes de las elecciones generales. La visita del líder socialista también se produce después de un tiempo de tirantez. Cabe recordar que el presiente del Gobierno declinó acudir a 'El hormiguero' en varias ocasiones desde su última visita en 2016, algo que no sentó demasiado bien a Pablo Motos. "A lo mejor no viene porque no tenemos sitio para que aterrice con el Falcon", afirmó el presentador en marzo de 2019. Posteriormente, Antena 3 emite esta noche un nuevo capítulo de ‘Hermanos’ (22:45 horas). En esta ocasión, Nebahat asegura a Doruk que ella no mató a Resul, que se resbaló y al caer se golpeó en la cabeza. Doruk no sabe cómo decir la verdad a Berk, pero Nebahat le suplica que no cuente nada. Ömer está desatado con tanto dinero y Asiye se va de casa muy decepcionada con su hermano. Orhan está en medio de su boda con Gönül, cuando Sengül aparece y confiesa que está embarazada. Le pide que no se case, pero Orhan ya ha firmado los papeles. Doruk confiesa a Berk cómo murió su padre y este entra en cólera. Doruk le pega para que se calle y Berk cae inconsciente y lleno de sangre a la piscina.

Lara Álvarez recibe a clásicos del humor en Telecinco ‘Me resbala’ llega esta noche a Telecinco (22:50 horas). Florentino Fernández, Santiago Segura, Anabel Alonso, Edu Soto, Lorena Castell, Paz Padilla, Juan Dávila, JJ Vaquero, Paula Púa, Aníbal Gómez, Raúl Gómez, Josep Ferré, Cristóbal Soria, María Zurita y Xavier Deltell harán gala del humor más gamberro e imprevisible en la disparatada competición de pruebas de este mítico programa, que estará presentado por Lara Álvarez. A las míticas ‘Teatro de Pendiente’, ‘Palabras corrientes’, ‘Alphabody’, ‘Giros lingüísticos’, ‘Transmisión imposible’ y ‘Fotomatopeyas’, entre otras, se suman en esta nueva versión de ‘Me resbala’ nuevas pruebas, que a buen seguro no tardarán en engrosar el grupo de las primeras: ‘Pollo no he sido’, ‘Cógeme el conejo’ y ‘Tiranteces’ son algunas de ellas. José Mota y Pepe Viyuela son Javier García en La 1 Por su parte, un nuevo pase de ‘García y García’ llega esta noche a La 1 de TVE (22:35 horas). Hispavia, una aerolínea low cost de poca monta, se encuentra en graves dificultades. Ni sus números cuadran, ni sus aviones vuelan. En un intento desesperado por salvar la compañía, deciden contratar simultáneamente a un prestigioso consultor de aerolíneas y a un experto mecánico en paro. Los dos se llaman Javier García. La casualidad y la desorganización de la empresa harán que sean confundidos e intercambien sus papeles, y mientras el mecánico es atendido por el dueño de la compañía y alojado en hoteles de lujo, el ejecutivo acaba en el hangar, enfundado en un mono grasiento. Perplejos y sin saber qué está sucediendo, ambos se van enfrentando a los cometidos del otro, hasta que los dos Javier García se encuentran y descubren el error. Cuatro apuesta por una nueva entrega de ‘Código 10’ (22:50 horas). El espacio profundiza en el caso protagonizado por dos niños que fueron hallados sin vida en un vertedero de Toledo hace unos meses. La principal hipótesis apunta a que su muerte se debió a causas accidentales, pero algunos testimonios indican que los menores podrían haber sido asesinados. El programa también descubrirá cómo la venta de droga se está disparando con la llegada del verano. Los vendedores han modernizado su forma de actuar, y acceder a sustancias ilegales está al alcance de cualquiera que tenga un teléfono móvil. ‘La Tribu’ será la apuesta esta noche de laSexta (22:30 horas). Virginia, limpiadora de profesión y streetdancer vocacional, recupera al hijo que dio en adopción: Fidel, un ejecutivo que lo ha perdido todo, incluida la memoria. Junto a ‘Las Mamis’, el extravagante grupo de baile que forman las compañeras de Virginia, madre e hijo descubrirán que, a pesar de venir de mundos muy diferentes, ambos llevan el ritmo en la sangre.