"A veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé, mejor espero. En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé. Así que por ahora solo puedo decir "Hasta siempre". "Hasta cuando pueda". "Hasta que surja". Y, por encima de todo, gracias".

Esas fueron las palabras con las que Jorge Javier Vázquez anunció su retirada indefinida de la televisión en plena vorágine de cambios en Mediaset España y dejando en el aire si estará o no en el último programa de Sálvame. Jorge Javier no presentará el final de 'Sálvame': así será su último programa en Telecinco Desde ese entonces, nada se ha sabido del presentador ni de cómo se encuentra. Si bien es cierto que la cadena explicó que la ausencia de Jorge Javier se debe a una "baja médica", ahora ha sido el paparazzi Diego Arrabal el que ha soltado una bomba sobre el catalán en su canal de Youtube que ha desatado todo tipo de rumores sobre el estado de salud del presentador estrella de Telecinco. "Un problema de salud es" El paparazzi Diego Arrabal asegura que se ha visto a Jorge Javier Vázquez entrar en el hospital, seguramente para hacerse unas pruebas, con lo que da a entender que puede ser algo más grave. "Le siguieron (unos reporteros) hasta el hospital y se supo que le estaban haciendo pruebas", apuntó el ex colaborador de Viva La Vida. "Si no lo dice él, yo no puedo hablar de lo que le pasa, pero vamos, un problema de salud es", sentenciaba.