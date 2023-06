El exjugador del FC Barcelona, Dani Alves, continua en la cárcel acusado de la agresión sexual de una joven de 23 años en la noche del 30 al 31 de diciembre del 2022 en la discoteca Sutton de Barcelona.

La Audiencia de Barcelona rechazó el recurso presentado por la defensa contra la decisión de la jueza de instrucción de mantener en prisión al exfutbolista, que ingresó en un centro penitenciario el pasado 20 de enero y las pesquisas están prácticamente finalizadas y el tribunal ha instado a acelerar la instrucción para celebrar el juicio. La Audiencia considera que "los indicios de criminalidad" que en su día se valoraron como "suficientes" para imputarle y encarcelarle "permanecen inalterables" y que el riesgo de fuga continúa vigente, a pesar del empadronamiento de los hijos en Esplugues de Llobregat.

Sin embargo, lo que nadie esperaba era que en pleno revuelo mediático, Dani Alves fuera a conceder su primera e incendiaria entrevista para un medio de comunicación. En este caso, ha sido la periodista Mayka Navarro la que ha conseguido que el ex futbolista hablase de su situación actual para El Programa de Ana Rosa y los titulares son, cuanto menos, sorprendentes.

Conciencia tranquila y mensaje a la víctima

"Me he dedicido a dar mi primera entrevista para que la gente sepa lo que pienso. Hasta ahora se ha explicado un relato muy asustadizo de miedo y de terror que nada tiene que ver con lo que pasó ni con lo que yo hice". Así empieza el deportista su extensa conversación con la periodista Mayka Navarro quien ha asegurado que ha visto tranquilo al brasileño.

Sobre su situación actual, Alves sigue defendiendo su inocencia y lo hace de una forma tajante. "No sé porque qué se derrumba cuando lo que ocurrió en el baño fue consentido. Se me ocurre que alguien le aconsejó mal. Dio un paso adelante y ya no ha sabido salir del lío en el que se ha metido, en el que me ha metido. No ha habido ni una sola noche que yo no haya dormido tranquilo. Tengo la conciencia tranquila. Nunca he hecho daño voluntaramiente a nadie. Y a ella aquella noche tampoco" dice, seguro,antes de enviarle un comentado mensaje a la víctima de su supuesta agresión.

Además, Dani Alves ha hecho una declaración que ha causado mucho revuelo. "No sé si ella tiene la conciencia tranquila, si duerme bien por las noches. La perdono, sigo sin saber por qué ha hecho todo esto, pero yo la perdono" sentencia.