Carlota Corredera se ha abierto como nunca antes sobre el alto costo que ha tenido que pagar por su participación en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' y también ha hablado sobre el final del programa Sálvame, espacio en el que trabajó durante más de 13 años y al que, reconoce, le debe mucho.

La periodista viguesa, que se encuentra involucrada en un nuevo proyecto profesional fuera de la televisión y del que ya ha dado más de una pincelada en sus redes sociales, ha concedido una emotiva y sincera entrevista para El Faro de Vigo, perteneciente al grupo Prensa Ibérica, en el que ha su destacado trabajo en el documental de la hija de Rocío Jurado marcó un punto de inflexión en su carrera, algo que lamenta porque considera que siempre ha sido muy comprometida.

"Lo he pagado muy caro"

Corredera ha sido de lo más clara en lo que ha su paso por Sálvame respecta y, como ella misma ha revelado al citado medio es la primera vez que habla tan claro de cómo sufrió con esta etapa de su vida.

"Tengo total claridad al respecto, lo he pagado muy caro. Tal vez si no me hubiera implicado tanto, las cosas hubieran sido diferentes, no lo sé. Pero estoy plenamente convencida de lo que hice y cómo lo hice. Esto no significa que no haya cometido errores ni que sea perfecta, pero mi compromiso está intacto. Al final, apoyar a Rocío no solo era apoyarla a ella, sino a todas las víctimas de violencia de género. Siempre he estado muy concienciada sobre este tema", explicó Carlota.

Además, dejó en claro que donó los ingresos de las ventas del libro 'Hablemos de nosotras' a los huérfanos de la violencia de género, ya que su compromiso "es auténtico, no es una pose ni un acto de quedar bien".

Sin embargo, Corredera expresó su pesar al señalar que, aunque parece que hemos progresado en ciertos temas, aún queda mucho por lo que luchar cada día: "Sin duda, todavía existe mucho machismo en este país, y cuando te pronuncias, no te callas y eres combativa frente a ciertas injusticias, aún se paga un precio por ello. Ojalá llegue el día en que no haya que pagar un precio por defender a las víctimas de la violencia de género", sentenció.