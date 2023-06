Las elecciones generales del próximo 23 de julio han pasado a convertirse en el tema estrella de las tertulias matinales, que dedican gran parte de sus escaletas a analizar la precampaña que ya están llevando a cabo los partidos políticos. Pero además, como era de esperar, el adelanto de los comicios también han trastocado los planes veraniegos de los principales rostros de la televisión.

Una de ellas es Ana Rosa Quintana, que esta mañana ha confirmado que estará al frente de su programa en unas fechas decisivas para el futuro del país. "¿Alguno pensabais iros de vacaciones en julio?", les ha lanzado a sus colaboradores para, seguidamente, responder ella misma a su pregunta: "Yo también, pero ya no". Joaquín Prat, copresentador de las mañanas de Telecinco, ha aclarado entonces que sí tendrán unos días de descanso: "En julio nos vamos de vacaciones tú y yo. Alternancia". "Iremos y vendremos, una semanita nos iremos, pero vamos a estar aquí", ha matizado entonces la presentadora titular.

Más adelante, Ana Rosa ha puesto el foco en la fecha elegida para las elecciones: "La gente va a votar el 23 de julio. Va a votar con mucho calor, no sé si esto va a afectar en su intención de voto o no". "Las personas mayores pueden ir a votar a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde. El problema lo encuentro en los colegios electorales, no sé si todos tienen ventiladores y aire acondicionado para quienes estén en la mesa", ha reconocido.