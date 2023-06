Hace algo más de un año que Carlota Corredera se despidió de 'Sálvame'. El programa decidió prescindir de la presencia de la gallega en las tardes de Telecinco. Una noticia que la presentadora aprovechó para volcarse en su faceta como madre, viajar y disfrutar del tiempo junto a sus seres queridos.

La última vez que se le vio en pantalla fue cuando se puso a los mandos de Quien es mi padre y, ahora, la comunicadora se ha reinventado y ha anunciado muy feliz su regreso a la plana pública pero fuera de la televisión. Carlota es ahora la reina del podcast.

Hace unos meses, al periodista comunicó a través de sus redes sociales que volvía a ponerse a los mandos de un programa que, en esta ocasión, no será en la pequeña pantalla sino en formato radiofónico y que este nuevo e ilusionante proyecto se llamará Superlativas.

Un regreso 'superlativo'

"Según la esperanza de vida en España ya he vivido más de la mitad de los años que me quedan y aquí estoy, dispuesta a exprimir la vida", asegura en el vídeo. "Quiero ser libre, quiero volar, quiero comunicar. Lo necesito como el respirar. Quiero que se escuche mi voz. Y, sobre todo, quiero seguir escuchando para entender este mundo, para ser más feliz. Ya me he puesto en marcha porque aunque a veces nos hayan hecho sentir pequeñas, todas nosotras somos Superlativas", dice en el vídeo de presentación del programa.

Pero, ¿cuándo se estrenará? Pues según ha confirmado la propia Carlota Corredera será este mismo mes de junio cuando podamos escuchar la nueva faceta de la presentadora.