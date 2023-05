Belén Esteban parece tener claro cuál será su futuro profesional tras el final de 'Sálvame', que se despedirá para siempre de Telecinco el próximo 23 de junio. Durante su visita a 'Club 113', el podcast presentado por los streamers Goorgo, Nil Ojeda y Werlyb, la colaboradora ha reconocido que tiene algún que otro proyecto sobre la mesa.

Después de subrayar que la televisión ha sufrido una caída de audiencia generalizada, la de Paracuellos reconoció que se siente atraída por el mundo digital. "A mí me están haciendo ofertas en plataformas muy importantes", desveló sin querer entrar en detalles: "Tengo alguna idea, o me han dado alguna idea, para algo". "No puedo decir nada más, no me sonsaquéis", les pidió a sus entrevistadores.

Más adelante, y casi sin pretenderlo, Goorgo pareció acertar por dónde van los tiros: "Te veo yendo a Japón, por ejemplo, y descubriendo el país. Puede ser mágico". "Va por ahí la cosa, he dado en el clavo", añadió después de ver la reacción de Belén, que intentó cambiar de tema: "No podemos decir nada, que me cortan el cuello".

A pesar de la cancelación de 'Sálvame', la 'princesa del pueblo' insistió en que seguirá vinculada a la productora del espacio. No obstante, quiere tomarse una temporada de vacaciones: "Sigo en La fábrica de la tele y voy a seguir con ellos, pero quiero descansar hasta octubre o noviembre". "Ahora trabajo lunes, martes y miércoles, pero he estado en la tele de lunes a sábado todos los días y quiero trabajar un poco menos", explicó.

"Cuando ellos digan 'hasta aquí', que todavía no me lo han dicho, voy a ser de ellos", continuó diciendo Belén, que no quiere dar por finalizada su relación con la televisión: "Iré a algún programa y me haré dos o tres exclusivas al año en alguna revista, pero con calma".