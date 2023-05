Tras la expulsión de "Supervivientes", Ginés Corregüela volvió a España y tras su paso por el "reality" de Telecinco ha generado una gran expectación y también se tuvo que enfrentar al plató y a sus colaboradores.

Durante la gala se crearon diversos debates sobre la actuación de Ginés en "Cayos Cochinos" y una de las tertulianas más criticas con el jienense fue Marta Peñate que además se atrevió a destapar la actitud del exconcursante fuera de las cámaras.

Tensión tras la publicidad

Una vez finalizada la primera pausa de la gala del pasado martes, Marta Peñate, colaboradora del programa pidió la palabra para filtrar como fue la actitud de Ginés durante el descanso. Marta afirmó que enfatiza "muy poco" con el TikToker y que iba a mostrar a la audiencia como es él realmente.

La exconcursante de la Isla de las Tentaciones desveló que una vez el padre de Ginés se puso a llorar, él solo se dignó a mirar a Diego, actitud con la que Marta se quedó "alucinada" ante la pasividad del rey de los bocadillos frente a su padre en esa situación.

Marta prosiguió con la explicación y también se volvió a quedar "alucinando" cuando Yaiza también abandonó el plató con lágrimas y Ginés se quedo mirando a Diego otra vez más. Ante esa pasividad, la joven lanzó unas demoledoras palabras, afirmando pensar que Ginés es una persona "muy fría".

Ginés ante las palabras que Marta dirigió hacia su padre, no tardó en reaccionar y se dirigió a la colaboradora afirmando que no tendría que haber mencionado a su padre. Ante el intenso enfrentamiento que se estaba produciendo, el presentador, Carlos Sobera intentetó frenar a Marta Peñate y defender a Ginés alegando que el expulsado se encontraba "en estado shock" a lo que Ginés respondió que no se encontraba en ese estado y que sabía perfectamente lo que hacía y decía. Sobera, ante esa contestación respondió afirmando que le estaba intentando "echar una mano".

El debate se zanjó con una pregunta de Marta hacia Ginés sobre la máquina de la verdad de Ion Arimendi y si el superviviente la haría gratis o cobrando, a lo que Ginés con su contestación no dejo indiferente a nadie con un "ya veremos" por lo que la joven colaboradora acabó exclamando "¡Qué caradura tío! ¡Qué caradura!".