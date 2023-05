Tras el cambio de la nueva directiva del grupo Mediaset, se pretende darle una nueva imagen al grupo, se ha decidido cambiar la parrilla televisiva de las tardes en la que Ana Rosa Quintana tendrá un mayor protagonismo tras el anuncio de la retirada de uno de sus programas estrella.

Tan solo hace unos días saltaba la noticia que el grupo de comunicación Mediaset decidía dar por finalizada la emisión de su programa de crónica social "Sálvame". El final del programa está previsto para el próximo 23 de junio, justo después de cumplir catorce años de emisión a manos de Jorge Javier Vázquez. En estos momentos se desconoce qué tipo de programa presentará Ana Rosa Quintana, pero un enigmático mensaje de la productora del programa que aún se sigue emitiendo ha puesto en vilo a todos los espectadores.

¿Continuará "Sálvame"?

La Fábrica de la Tele es la productora de "Sálvame" y actualmente no pasa por su mejor momento en Telecinco tras perder peso dentro del grupo. Ahora, a través de su cuenta de Twitter, la productora no da por perdido el programa que emite todas las tardes.

La productora ha compartido un tweet muy veraniego y a la vez enigmático. El mensaje se trata tan solo de un video que carece de descripción y en el que únicamente se aprecia una palabra y unos puntos suspensivos.

En el video se puede ver como una persona escribe en la arena de la playa la palabra "Sálvame...". El tweet no ha dejado indiferente a nadie y se ha llenado de multitud de reacciones, en las que muchos usuarios intuyen que este no puede ser el final del programa de Jorge Javier. El mensaje no deja nada claro, ni se confirma que el programa no acabará pero las teorías respecto a él han crecido y puede ser que se tengan más noticias sobre su futuro antes de que finalice la emisión.