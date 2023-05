Yaiza Martín sigue protagonizando titulares debido a sus últimas apariciones televisivas que, cada vez, son mas y más duras.

La tinerfeña ha participado en el programa Fiesta de Telecinco y se ha sometido a una sesión de hipnosis que ha dejado al descubierto los momentos y situaciones más traumáticas, complicadas, doloras y secretas de su vida. Si bien es cierto que la canaria ya había hablando en mas de una ocasión de todos los problemas que tiene con su familia, ahora, bajo los efectos de la hipnosis, ha contado mucho más de su vida y los detalles son tan escabrosos como demoledores.

La regresión a la que se sometió la canaria permitió conocer cómo era Yaiza en su infancia, en su adolescencia y en su relación actual con Ginés Corregüela. Pero, lo que más sorprendió de todo fue el momento en el que la ex concursante de Supervivientes 2023 habló, bajo los efectos de la hipnosis, de la violencia que recibía (según ella) por parte de su madre.

"Siempre me pegaba, todos los días"

Durante su sesión, Yaiza Martín navegó hasta las profundidades de sus recuerdos y, al hablar de su relación con su madre, Martín reveló detalles que enmudecieron al plató.

"Me pegaba hasta que llegábamos a mi casa y cuando llegábamos a casa me pegaba con la coleta contra la pared. Me tenía que llevar al médico y hasta que llegaba me estaba pegando porque…te lo dije, te lo dije. Mi madre siempre me pegaba, todos los días", decía.

"Cuando ella gritaba, yo gritaba más. Me quise defender. No nos entendíamos porque somos iguales, pero yo la quiero mucho", ha confesado la tinerfeña bajo los efectos de la hipnosis.