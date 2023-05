La cancelación de 'Sálvame' sigue generando reacciones, a pesar de que ya han pasado tres semanas desde que se hizo pública la noticia. Desde entonces, tanto sus presentadores como colaboradores han intentado aprovechar la situación para generar un evento hasta el último día y recuperar el interés de la audiencia en sus últimas semanas de emisión.

Y ahora, uno de personajes más icónicos del programa durante años, que lo abandonó de manera discreta tras años de situaciones desagradables, ha reaccionado por primera vez a la noticia de su punto y final definitivo.

Se trata de Anabel Pantoja, que comenzó siendo casi una portavoz de su familia pero que con el tiempo se convirtió en colaboradora fija por derecho propio. Como suele ser habitual, el programa también traspasó los límites con ella en numerosas ocasiones, hasta que aprovechó su paso por 'Supervivientes' para marcharse definitivamente.

Sin embargo, la prima de Kiko Rivera fue inteligente y aprovechó la proyección que le daba la televisión para abrirse camino en las redes sociales, en las que actualmente es un personaje de primer nivel, que genera gran interés en las marcas comerciales.

Y este fin de semana, Anabel es una de las estrellas de Desalia, la primera gran experiencia musical del verano, en la que se han dado cita influencers destacados como Dulceida, Gersanc, Lalachus o Arnau Marín.

En el festival, Anabel ha hablado con YOTELE sobre la cancelación de 'Sálvame': "No me alegro de lo que ha pasado, obviamente. Porque hay gente a la que quiero mucho ahí", asegura. A pesar de todo, quiere hacer un balance positivo de su paso por el programa: "Me quedo con lo bonito que viví, pasé unos años maravillosos allí y hubo momentos en los que me lo pasé super bien. Hice muchas amistades, pero aquella etapa terminó".

El futuro de Anabel Pantoja, ¿en Telecinco o Antena 3?

Anabel Pantoja no descarta volver en un futuro a trabajar en televisión: "No cierro la puerta, pero ahora quiero mirar y pensar bien lo que quiero hacer. Lo que venga, que sea guay".

Tras dejar de aparecer en 'Sálvame', la sobrina de Isabel Pantoja se puso recientemente al frente de un pequeño formato en la TV Canaria: "Estoy muy contenta con el resultado. Es un programa que he hecho en el que hemos conocido los mejores rincones de las Islas Canarias. Es una idea que estaba ahí desde hacía muchos años y por fin ha podido hacerse realidad".

Sobre la posibilidad de volver a Telecinco en alguno de los programas que ocupen en el futuro la franja de tarde, como el que conducirá Ana Rosa Quintana (que fue quien de verdad le dio su primera oportunidad como defensora de su primo, Kiko Rivera), responde: "Eso no lo tengo pensado".

Y como gran deseo o formato ideal en el que le gustaría participar, asegura sin dudar: "Me encantaría concursar en 'Tu cara me suena'. Todavía no me han propuesto porque estaba en una etapa de transición, pero me encanta ese programa. Es muy molón".