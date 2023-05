"Me dice Yaiza: 'Estoy embarazada, creo que por primera vez en mi vida estoy embarazada. No me baja la regla. Me he hinchado a hacer el amor en la isla todos los días y a todas las horas con Ginés'". Con estas palabras, Kiko Hernández anunciaba el supuesto embarazo de la tinerfeña después de haber terminado su etapa en Supervivientes 2023 y, como no podía ser de otra forma, todas las alarmas se dispararon ante el que podría haber sido el primer embarazo de Honduras.

Yaiza Martín llega a su límite y ocurre esto en 'Sálvame' Alimentar este rumor parece que le ha salido bastante caro a la pareja porque pocos son los que creen que la canaria esté esperando su primer hijo. Sin embargo, la pareja ha exprimido al máximo este posible nacimiento pero, como todo el mundo sabe, las mentiras tienen las patas muy cortas y ha sido Ginés Corregüela el que ha puesto fin a la gran mentira de los concursantes más polémicos de Supervivientes 2023. Se destapa la verdad Ginés Corregüela, conocido como el 'rey de los bocadillos' en tiktok, ha participado en un directo de su compañero Diego Pérez y ha revelado la verdad del embarazo: "¿El embarazo de Yaiza? Bien, va bien... ¡Que no está embarazada, ni pollas!"