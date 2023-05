Yaiza Martín no para de dejar cadáveres por el camino al mismo tiempo que no deja de enfrentarse a sus fantasmas del pasado. Sin embargo, la aparición en escena de la hermana de la tinerfeña, Blanca Martín, parece que ha sido el punto de inflexión en el periplo televisivo de la ex concursante de Supervivientes 2023 porque, sorpresivamente, Yaiza ha tomado un decisión que ha dejado a todo el mundo boquiabierto.

Blanca es la enésima familiar de Yaiza que ha roto su silencio en Sálvame para desvelar la verdadera cara de su hermana a la que, como era de esperar, no le ha dedicado muy buenas palabras. "He vivido en primera persona su vida y es como entrar al cine las dos juntas y al salir ella vio 'Avatar' y yo 'El rey león' (...) Su peor cruz es ella misma y las noches son duras cuando está sola" reconocía la hermana de la actual pareja del 'rey de los bocadillos'.

Pero, ahora, la hermana de Martín ha vuelto a hablar de la polémica concursante para seguir dando más detalles sobre Yaiza, todo esto mientras la protagonista escuchaba atentamente sus declaraciones desde el plató del programa de las tardes de Telecinco. "Mi madre y mi hermana estuvieron intentando ir a un psicólogo y fueron con ella para ayudarla, pero acabaron agotadas (…) Enreda la historia y no sabes si estás más loca tú, el psicólogo o ella. Esta historia no va a terminar hasta que no saque todo el veneno que lleva dentro" sentenciaba Blanca a Yaiza mientras le pedía que parase de hablar de su madre en televisión.

Parece que esta petición que ha hecho Blanca a su hermana ha hecho que Yaiza Martín recapacite y la supuesta entrenadora de fútbol ha hecho una sorprendente confesión delante de las cámaras de Sálvame.

Paso adelante

Yaiza Martín aseguró que no iba a hablar más de su familia, en concreto de su madre, y que incluso está dispuesta a retomar la relación con algunos miembros de su familia.

"Es algo que tengo anclado y no he superado ni creo que pueda hacerlo, pero sí creo que perdonar y rectificar es de sabios (...) Mi madre es mayor y no merece esto porque nos sacó adelante...En la tele no voy a hablar nada que no pueda hablar en mi casa con los míos ¿Que lo hice mal? Sí, también ¿Que ella habló así porque se sintió presionada? No voy a cerrar esa puerta de intentar arreglar la situación de mi familia".