Belén Esteban ha estado a punto de coincidir con una persona muy ligada a su pasado. La colaboradora de 'Sálvame' ha desvelado este martes que Toño Sanchís ha estado en las instalaciones de Mediaset, lanzando primeramente un llamativo consejo antes de desvelar su nombre.

"Solamente voy a dar un consejo a todo Mediaset: cuidado con los bolsos. Que hay gente infiltrada en esta cadena que se lleva lo que no es suyo. Ya me he quedado nueva. Gracias", afirmó la tertuliana en el programa de las tardes de Telecinco, recibiendo los sonidos de sorpresa del público en plató.

Después de que Terelu Campos le aconsejase que dijese a que se refería y recibir autorización, Esteban desveló que estas palabras era por la visita de su exrepresentante, lanzando un nuevo ataque a Mediaset: "Lo que me parece vergonzoso es que le hayan dejado entrar en esta cadena tras lo que se ha llevado de mí y las demandas que ha puesto".

"La suerte que has tenido es que he llegado tarde. No te he visto, ojalá lo hubiera hecho", afirmó Belén, añadiendo que había dos personas esperándole en la puerta de Mediaset: "Fíjate cómo sería la cosa que Alberto (director de 'Sálvame') me dijo "Quédate en tu casa". Le dije que iba por la M-50. Era mentira. Estaba montándome en el coche".

"Lo que digo es cuidado con la gente de no del plató, sino de los pasillos. Cojan bien sus bolsos y sus carteras. Cuidado porque hay un (onomatopeya del sonido de un cerdo) que se lleva todo", sentenció Belén Esteban, añadiendo que todavía tiene pendiente el juicio penal contra su exrepresentante: "372.000 euros. Yo pensaba que venías hoy a dejarme el talón en recepción, cariño".