Tensión y polémica en torno a Ginés Corregüela tras su participación en el reality show Supervivientes 2023. El conocido 'rey de los bocadillos' ha sido centro de atención debido a su tumultuosa vida amorosa. Aunque actualmente está en una relación con Yaiza Martín, esto ha generado constantes enfrentamientos con su hija Miriam.

Sin embargo, la situación se complica aún más para Corregüela, ya que ha surgido Luisa, la mujer con la que tuvo una relación extramarital durante más de una década. La presencia de Luisa en la escena ha despertado gran interés mediático, y se espera una entrevista reveladora para aclarar los detalles de su historia con Ginés. La presentadora del programa Fiesta, Emma García, anunció con entusiasmo la esperada entrevista.

Tensión en el programa "Fiesta"

Sin embargo, la aparición de un reportero del programa para obtener la opinión de Ginés no resultó como se esperaba. El tiktoker se negó a responder cualquier pregunta y mantuvo una mirada fija en el reportero, lo que generó molestia en la presentadora, quien consideró su actitud como una falta de educación y cosa que enfadó a la presentadora del programa, que no dudó en afearle el gesto: "Me ha sorprendido para mal. Una cosa es que no quieras contestar y otra cosa es que ni mires a la persona que tienes ahí. Me ha parecido maleducado con su forma de proceder".

El reportero expresó su sorpresa y frustración ante la negativa de Ginés a participar en la entrevista, ya que había estado con él y Luisa anteriormente. Además, calificó la situación como incómoda y tensa.

La tensión continúa aumentando, ya que Luisa, la amante de Corregüela durante una década, ha aceptado dar su primera entrevista en televisión. Se espera que comparta su versión de los hechos y se defienda de los ataques que ha recibido en las últimas semanas por parte de Ginés.

El futuro de Ginés Corregüela en el ojo público se mantiene incierto, mientras las controversias y los enfrentamientos continúan en torno a su vida personal y su participación en Supervivientes 2023.