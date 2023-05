La boda de Tamara Falcó está siendo una de las ceremonias más gafadas de la historia.

A la infidelidad más sonada del año y a la posterior reconciliación se le sumó el esguince que sufrió la 'socialité' hace unas semanas que le obligó a reaparecer con muletas en 'El Hormiguero' y, ahora, la hija de Isabel Preysler tiene que enfrentarse a lo peor que le puede pasar a la novia: quedarse sin vestido.

A poco menos de dos meses para celebrarse el enlace, la firma Sophie et Voilá emitió un comunicado en el que anunciaban que ya no serían las encargadas de diseñar una pieza que estaría en todas las revistas nacionales e internacionales y, desde ese momento, una bomba mediática estalló para conocer el motivo de la ruptura entre Falcó y la citada casa de moda.

Sin embargo, muy enfadada por esta polémica que rodea a Tamara y su esperado vestido, la Marquesa de Griñón ha aprovechado su intervención semanal en el programa de Pablo Motos para contar la verdad de la intrahistoria de su ahora mala relación con Sophie et Voilá y, además ha lanzado una amenaza de lo más polémica y criticada que ha dado mucho que hablar.

"Tengo muy buenos abogados"

"No me veía con ese vestido, tenía unos volúmenes que no era…Fue todo super incómodo y todo empezó a ir mal" comenzó explicando Falcó. "Buscando un vestido para la boda de mi hermana vi un vestido que a ella no le gustó y a mi me encantó. Tenía esa idea (...) Dije la palabra 'inspiración' y empezó a haber mucha tensión", recuerda la socialité.

En ese instante, Tamara reveló las cláusulas que había firmad con Sophie et Voilá y aseguró que ellas sabían los términos del acuerdo. "Tengo buenos abogados y pusieron que si no me gustaba el vestido…Ahí hubo una conversación entre ellos y lo siguiente que sé es el comunicado de prensa. Podríamos haber terminado muy bien", desveló.