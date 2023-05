Tras su expulsión de 'Supervivientes', Ginés Corregüela se reencontró con su novia, la tinerfeña Yaiza Martín, y su familia, quienes expresaron su preocupación por la relación. Sin embargo, Yaiza ha compartido en una entrevista reciente cómo está su relación y ha expresado su molestia por ser juzgada por su vida personal en lugar de su participación en el concurso, además de señalar que se han permitido comentarios infundados sobre ella.

Yaiza afirma que se encuentra "bien" y "más tranquila" desde que está en casa con Ginés. Según reveló en el programa 'Sálvame', continúan siendo pareja y su relación se mantiene igual que antes de que Ginés partiera a Honduras para participar en el reality.

Además de reunirse con Yaiza, Ginés tuvo la oportunidad de ver a su hija Laura, quien le instó a reflexionar sobre su relación. Un mensaje similar fue transmitido por sus padres, quienes lo recibieron con gran emoción.

Se van por separado

Yaiza comenta que era esencial que Ginés se reuniera con su familia, incluyendo a Laura y sus padres. Aunque abandonaron el plató por separado, Yaiza restó importancia a esto, explicando que era normal y que era necesario que Ginés hablara con su familia a solas para tratar asuntos personales.

La exconcursante afirma que no ha tenido que dar explicaciones a Ginés sobre lo que ocurrió durante su ausencia, ya que espera que él mismo sea consciente de los hechos. Según Yaiza, Ginés sabe muchas cosas y ha sido partícipe de ellas, por lo que no siente la necesidad de justificarse.

Yaiza asegura que Ginés no se ha arrepentido de nada en relación con su relación. Además, se defiende afirmando que entiende que la juzguen y comprende en cierta medida las opiniones negativas que puedan tener sobre ella debido a la información que ha salido a la luz.

Sin embargo, Yaiza se queja de que durante este tiempo se haya permitido que personas sin pruebas se sumen a las críticas: "Se les dio cabida, cuando yo salgo y pido explicaciones no se me dan, ha sido un circo y digo que le dé al play y que lo vea".

Yaiza expresa que no tiene fuerzas para defenderse y lamenta que no se haya hablado de su participación en el concurso. Ante la pregunta de Jorge Javier Vázquez sobre si preferiría que no se hablara de ello, ella replica que, si es necesario, pedirá disculpas: "Me hacía falta, fue como un toque de realidad, no se puede atacar para defenderme. Me arrepiento de los tonos y las formas".