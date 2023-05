La visita de Pedri a 'El Hormiguero' arrasó anoche en audiencia. Más de dos millones de espectadores y casi un 15% de share convirtieron al programa de Pablo Motos en lo más visto en televisión en su franja horaria.

Era la primera vez que el futbolista tinerfeño participaba en este formato y de hecho no es habitual que forme parte de entrevistas más allá de las estrictamentes deportivas. Sin embargo, con ocasión del lanzamiento de su propia línea de ropa para Springfield, el de Tegueste recaló anoche en 'El Hormiguero'.

Allí pudo hablar también sobre algunas anecdótas de su vida deportiva, como a qué destinó su primer sueldo con la UD Las Palmas o cómo fueron sus primeros momentos con el FC Barcelona.

Y tal y cómo dice el lema del programa, le dio tiempo de divertirse, bajo la atenta mirada de su padre y su hermano, que se encontraban entre el público.

Precisamente, ambos también fueron protagonistas de la entrevista de Pedri, que hizo gala una vez más de lo familiar que es. Si en otras ocasiones ha presumido de las croquetas de su madre, esta vez tuvo especiales palabras para su padre y su hermano.

La celebración

Respecto a su padre, admitió que es el destinario de la celebración de sus goles. Pedri, al hablar de su gol favoritó, confesó que no sabía qué hacer cuando anotaba: "Los delanteros marcan muchos goles y saben cómo celebrarlo pero los mediapuntas como yo no marcamos tantos", dijo.

Trasladó esa duda a su padre y al final acabó siendo el protagonista de cada uno de los goles que marque su hijo: "Son sus gafas", explicó respecto al gesto que hace llevándose ambas manos a los ojos.

Además, en cuanto a su hermano, explicó que no solo es el que vive con él en Barcelona, alejados de sus padres que permanecen en Tenerife. "Es el que me pone los pies en la tierra", señaló en teguestero quien bromeó incluso: "Cuando era pequeño me daba collejas pero como ahora soy un poco más alto, me las da con palabras".