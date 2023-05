Laura Escanes está en su mejor momento personal y profesional. La 'influencer' no solo triunfa como imagen de todas las marcas que se pelean por contar con ella sino que, además, está teniendo un grandísimo éxito con su podcast de entrevistas en profundidad, Entre el cielo y las nubes.

Desde que hizo pública su ruptura con Risto Mejide y su posterior relación con el cantante Álvaro de Luna, con quien le pillaron dando rienda suelta a la pasión en Tenerife, Escanes no ha parado de encadenar un proyecto tras otro y, ahora, en la última entrega del citado programa de radiopodcast que tiene, Laura Escanes ha desvelado cuál podría ser su próximo objetivo en televisión después de haber demostrado una gran fortaleza y superación tras su participación en El Desafío de Antena 3.

Honduras, ¿próximo hogar de Escanes?

Durante su conversación con Verdeliss, última invitada a Entre el cielo y las nubes, las creadoras de contenido no solo hablaron de maternidad, redes sociales y sus preocupaciones. También hablaron de televisión, un medio que ambas conocen muy bien, y fue durante esta conversación cuando Laura Escanes desveló qué respondería si le ofrecieran participar en Supervivientes.

"Ir a 'Supervivientes' me encantaría por la experiencia, pero no me atrevo por todo lo que le rodea. El plató está lleno de trapos sucios y a mí eso no me gusta", dijo Laura.