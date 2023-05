Yaiza Martín se ha metido en un callejón sin salida. La tinerfeña ha querido estirar al máximo el chicle de Supervivientes 2023 pese a haber sido expulsada disciplinariamente por la organización del concurso, pero esta jugada lejos de estar saliéndole bien a la colaboradora, le está saliendo completamente al revés.

Una entrevista, un polígrafo y varias polémicas después, la canaria ha creído que es una brillante idea jugar con un posible embarazo después de haber confesado que se ha pasado la mayor parte del concurso dándolo todo y más en los Cayos Cochinos junto a Ginés Corregüela.

Sin embargo, Yaiza Martín ha preferido jugar al despiste y dejar en el aire si está o no esperando su primer hijo junto al 'rey de los bocadillos'.

Pero quien está harto de los tejemanejes de la tinerfeña es Kiko Hernández que, cansado de que esté vacilando a la audiencia, ha desvelado en Sálvame el verdadero estado de salud de Yaiza Martín y su confesión ha sido, cuanto menos, sorprendente.

"Estoy embarazada"

Kiko Hernández ha revelado lo que cuenta Yaiza fuera de cámaras y que, por seguir haciendo negocio, no cuenta en un plató a no ser que le paguen una jugosa cantidad de dinero.

""Me dice Yaiza: 'Estoy embarazada, creo que por primera vez en mi vida estoy embarazada. No me baja la regla. Me he hinchado a hacer el amor en la isla todos los días y a todas las horas con Ginés'", confirmaba el colaborador dejando la pelot en el tejado de la canaria.