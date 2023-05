El pasado lunes 8 de mayo, Pablo Motos subía una fotografía a su cuenta de Instagram tras la operación de urgencia por una rotura casi completa en el tríceps. Horas más tarde, el presentador intervenía con aparente normalidad en 'El Hormiguero' explicando que aunque todavía estaba un poco "afectado", había sido un "milagro" y tenía que agradecer la "bondad, generosidad y entrega" de su cirujano, el Doctor Ángel Villamor, y el resto del equipo médico que intervino en la operación para salvarle el brazo.

Empezando por la fotografía de Instagram, donde se ve a Pablo Motos de pie en el hospital, con el brazo sujeto con un cabestrillo y cubierto por una manta de color azul, el tono de la situación ya fue relajado y natural. El propio periodista reivindicaba en el programa de Antena 3 que "el humor ablanda la vida cuando las cosas vienen jodidas".

En esta línea estuvo también el mensaje que hizo llegar a todos sus seguidores a su cuenta de Instagram: "Me he roto el 90% del tríceps y me han tenido que operar de urgencia. Al salir de la anestesia, sin saber muy bien dónde estaba, mi mujer me dijo que me pusiera de pie y me hizo esta foto. Ahora me llama "Supermanco". Esta noche os cuento todo. Vaya susto".

Omar Montes se toma a risa la operación de Pablo Motos

Uno de los detalles más curiosos sobre el accidente es que, se produjo mientras Pablo Motos boxeaba contra Omar Montes. Al parecer y según cuenta el diario El Mundo, el desagarro se habría producido por un mal movimiento o por un golpe del artista con quien llevaba semanas entrenando según ellos mismos publicaron en redes sociales.

El cantante ha comentado la fotografía de Pablo Motos en sus redes sociales, en Instagram donde le ha dedicado un cariñoso "Que te mejores, tigre"; y en Twitter, donde ha dado más espacio para el cachondeo, publicando la fotografía de su adversario con el texto "Deseando ver la nueva de Marvel", haciendo referencia al mote que el propio presentador publicaba en su propio perfil horas antes.