Yaiza Martín, la tinerfeña que está concursando en Supervivientes 2023 gracias a su polémica y comentada relación con el tiktoker Ginés Corregüela, no deja de ser protagonista ni dentro ni fuera de Honduras. La canaria no encuentra defensores en los Cayos Cochinos y, en España, no hacen más que crecerle los problemas y no paran de aparecer detractores de la entrenadora que tienen mucho que contar sobre sus más que reprochables comportamientos en diferentes ámbitos de su vida.