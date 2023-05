La crítica de Monegal: T-5 añade a la coronación el ‘hijo secreto’ de Carlos y Camila

Puestos a seguir por la tele la coronación de Carlos y Camila, nuestro canario flauta Papitu ha dicho: "Esto hay que seguirlo por Tele 5, que lo retransmite María Patiño con Esperanza Aguirre de ‘cheerleader’ comentarista". Estamos de acuerdo. Que Tele 5 encargue el seguimiento del evento al programa ‘Socialité’ de María Patiño, y no a su departamento de informativos, demuestra lo mucho que hay de opereta en esta coronación.

Esperanza Aguirre se presentó luciendo en el pecho una condecoración de considerables proporciones que le impuso el embajador inglés en Madrid, si no recuerdo mal en 2004, y que la acredita como Dama Comandante Honoraria del British Empire. Durante las cuatro horas largas que duró el seguimiento, la señora Aguirre pasó por distintos grados de entusiasmo. La coronación de Camila, en particular, le produjo una emoción muy profunda. Decía: "Era la persona más odiada y ahora es la más adorada por la mayoría de los ingleses». ¡Ah! Es maravillosa esa capacidad suya de saber exactamente lo que piensan todos y cada uno de los ingleses que hay en el mundo.

No obstante mientras le colocaban la corona a Camila, la reportera que ‘Socialité’ había desplazado a Londres lanzó esta inquietante pregunta : "Veo a Camila nerviosa, ¿es posible que esté sufriendo el síndrome de la impostora? Como en el cuento de hadas, pero al revés: aquí es la malvada la que se convierte en Reina". No le gustó nada a la señora Aguirre este apunte. Tampoco a la Patiño. Ellas vibraban con la espuma de Wetsminster, y sobre todo miraban con admiración irreprimible a Felipe y a Letizia, ensalzando su presencia y buen gusto en el vestir. Así fueron pasando las cuatro horitas, entre espasmos de pasión monárquica encendida.

Y al final, cuando los coronados abandonaban la abadía, Tele 5 tuvo uno de esos detalles ‘made in telecinqüe’, colocándonos un documental que la Patiño introdujo así: "¡Hay un hombre que dice ser el hijo de Carlos y Camila!". Y era Simón Charles Dorante-Day, que asegura ser el fruto de una noche de pasión entre Carlos y Camila, en 1965, curiosamente después de asistir al entierro de Winston Churchill. ¡Ah! Por lo visto a esta pareja los funerales les excitan. Y añadió Patiño, aliviada: "Me tranquiliza que salgan hijos no reconocidos en otros países y no solo en el nuestro". Como consuelo, es discutible.