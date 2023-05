'Sálvame' no para de recibir comprometidísimos informaciones sobre Yaiza Martín. Tan grande es la cantidad de testimonios que maneja el programa de la tardes de Telecinco que hasta incluso familiares de la tinerfeña han decidido romper su silencio para demostrar cuál es la verdadera cara de la ex superviviente.

Hasta incluso la propia madre de la expulsada compartió con el programa la pésima relación que tuvo con su hija y reconoció que no quiere saber absolutamente nada de ella. "Por suerte o por desgracia, sí. Parirla, la parí (...) No sé ni donde vive ni dónde anda. Le pueden buscar la lengua y preguntar, mentir miente por un tubo. Es mentirosa como ella sola", sentenciaba.

Sin embargo, ahora es la madrina de la tinerfeña la que ha revelado en Sálvame la peor cara de Martín y la califica de "loca" entre otras lindezas que ha emitido, sin filtros, el espacio presentado por Jorge Javier, Adela y Terelu Campos.

"Es una sinvergüenza"

"Ella ha revolucionado a toda la familia, la madre no puede con ella. Es una sinvergüenza", decía al otro lado del teléfono la madrina de Yaiza.

"No tiene respeto a madre, ni a hermanos, ni a nadie (...) Ni que me pida nada porque no le doy, no la quiero". "Es una loca, es una cabra. Ella no está para ir a televisión" sentenciaba.