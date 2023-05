“A tenor de la gravedad de los insultos y amenazas proferidos por Yaiza contra Asraf que el cámara del programa pudo escuchar perfectamente y ante la reiterada actitud violenta de la concursante, 'Supervivientes 2023' ha decidido expulsar inmediatamente a la concursante. Coge tu saco y abandona la palapa". Estas fueron las palabras con las que Jorge Javier Vázquez le comunicó a la tinerfeña Yaiza Martín que su aventura en el concurso llegaba a su fin por el inaceptable y violento encontronazo que mantuvo con Asraf Beno.

Desde que se hizo oficial su incorporación al panel de concursantes de Supervivientes 2023, la canaria no ha parado de generar vídeos y dar contenidos que han rebasado un límite que el programa entendía que no podía sobrepasar.

El regreso de la tinerfeña a España fue uno de los más esperados e incluso infinidad de medios esperaban a las puertas del aeropuerto de Madrid la llegada de la superviviente, quien era conocedora de los incontables frentes abiertos y críticas que tenía en el horizonte.

Al pisar el plató, Yaiza fue recibida en un abrumador y ahogante silencio que ya le hacía presagiar que su noche iba a ser de lo más complicada. Tanto que ni siquiera consiguió convencer a los colaboradores del plató ni tampoco a los espectadores. Pero, ¿qué dijo Yaiza para no conseguir ni un solo apoyo?

"Así estaba y no me reconozco"

Al visionar las imágenes más incómodas de su participación en el concurso, Yaiza Martín reconoció que "es la verdad, es la realidad, así estaba y no me reconozco. El concurso me estaba pudiendo" explicaba para confesar qué ha sentido tras poner fin a su concurso.

"Decepción y vergüenza. Me siento mal y no me reconozco" sentenciaba.