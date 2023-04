'La isla de las tentaciones' cerró este pasado lunes su sexta edición reuniendo de nuevo a sus protagonistas en el especial 'Seis meses después'. El especial presentado por Sandra Barneda mostró a la audiencia que, en la actualidad, dos de sus parejas se han reconciliado, han surgido dos nuevas parejas y ha tenido lugar la "relación más corta de España" con Yaiza y Alex como protagonistas.

David y Elena, un reencuentro con abandono de Sandra Barneda del plató

Después de protagonizar una de las hogueras de confrontación más tensas, Elena y David se reencontraron en este especial. La joven, al recordar que protagonizó uno de los momentos más delicados del formato con su desmayo, aseguró que “fue muy duro pero había valido la pena pasarlo. La situación me pudo porque creía en él pero ver que caía fue un shock”.

A continuación, entró David, que afirmó que Elena había estado con un chico dos meses antes de entrar en el programa, motivo por el que cortaron todo tipo de relaciones. "Está claro que quieres limpiar tu imagen. Cuando empezamos a conocernos, estábamos a distancia, no había nada claro, con el confinamiento se enfrió y estuve con un chico, pero él lo sabía...”, le contestó su expareja, a la que interrumpió riéndose para no dejarle hablar.

Después de la advertencias de Sandra Barneda para que respetasen los turnos, Elena se derrumba afirmando que es buena que ella no hace eso, siendo recriminada por David, que no la creía. Esto acabó con la paciencia de Sandra Barneda, que se levantó y se fue del set: “Es la primera vez que tengo que abandonar un plató, no os vais a poner de acuerdo. Tenemos que dejarlo ahí y nos centramos en lo que ocurrió después de la isla”.

Posteriormente de este momento, María hizo acto de presencia en el especial. Al ser preguntados por si están juntos fueron muy claros al asegurar que lo están, pero sin calificarse como 'novios'. "A mí me da miedo meterme en una relación para toda la vida”, contestó David. “No somos novios, pero nos queremos, respetamos y estamos conociéndonos”, respondió ella.

La segunda y surrealista ruptura de Marina y Àlex

Por otro lado, Marina y Àlex también estuvieron presentes en este especial. Después de lanzarse reproches tras recordar su paso por las villas, el chico que se dieron una segunda oportunidad tras vivir "la relación más corta" con Yaiza: "Llegamos al aeropuerto, vi a Marina mal, yo la quería, fui a hablar con ella, volamos juntos y nos enrollamos, nos liamos, de todo. Decidimos volver”.

“Al mes me entero que Álex me es infiel con otra. Nos dimos un tiempo y yo vi a Manu pero no nos liamos. Volvimos con Álex y ahora estamos bien. Con nuestros más y nuestros menos”, aseguró Marina.

Pero la pareja también vivió una ruptura muy surrealista en este especial después de que Yaiza entrase al plató, contase su versión y le dijese unas palabras a Marina, que fue la que tomó esta decisión tras escucharla: "Para que lo sepas, me llamó y me dijo que se había arrepentido de irse contigo en el aeropuerto".

Laura sigue con Saúl tras admitir que no estaba enamorada de Alejandro

La tercera pareja de esta noche de reencuentro fue Laura y Alejandro. La actual camarera de 'First Dates' llegó al salón asegurando que no estaba enamorada de Alejandro, que dijo por su parte que 'La isla de las tentaciones' fue una experiencia muy dura porque estaba "muy enamorado de ella".

Después de mostrarle las imágenes de Laura y Saúl tras la hoguera, Alejandro aseguró que no llegarían a verano, lo que originó un fuerte encontronazo entre ambos: "Para ti el problema era yo, tú eras perfecto”.

Posteriormente, Saúl hizo su entrada al salón dándole la mano a Alejandro y besando en la boca a Laura. “Oficialmente somos pareja desde el 13 de septiembre y en noviembre nos fuimos a vivir juntos”, dijo el tentador. “Creo que nuestra relación es muy diferente y durará más allá del verano”, contestó a Alejandro.

Lydia y Manuel, mas "unidos" tras 'La isla de las tentaciones'

La única pareja que entró de la mano a este reencuentro de 'La isla de las tentaciones' fueron Lydia y Manuel: "Nos peleamos mucho menos y la relación ha mejorado tras la isla, hemos aprendido que la base es la comunicación y la confianza".

“Los dos nos hicimos daño, era como una lucha por no entendernos. Al final teníamos que quitarnos las tonterías y recordar que éramos nosotros”, aseguró Lydia, añadiendo Manuel que la experiencia en el reality les ha unido: "He aprendido a valorar a la persona que tengo al lado”.

Naomi y Adrián dan la sorpresa volviendo juntos

Pero la sorpresa en mayúscula de la noche se produjo en la parte final de este reencuentro. Naomi y Adrián se dieron una segunda oportunidad después de la discusión y ruptura que protagonizaron en su hoguera final: "En el aeropuerto lo vi destrozado, me vinieron los buenos recuerdos. Fuimos en el AVE juntos a Valencia, aclaramos cosas y aprendí a no actuar tanto por impulsos. Ya sé que de amor no se muere nadie, porque al salir sentí que me comía el mundo”.

Según explicaron en el programa, los dos decidieron dejarlo todo atrás y darse una nueva oportunidad después de hablarlo y darlo por superado. “Quiero volver porque no hay nadie como ella”.

“Eres la mujer de mi vida, te quiero con locura y quiero estar contigo siempre", le dijo Adrián a Naomi, que también respondió: “Me siento afortunada de tenerte, nada ha podido con nosotros porque no se puede con el amor verdadero. Me siento especial con él, siento que es mi fan".