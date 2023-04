Hace unos meses, la modelo tinerfeña Joana Sanz anunció que decidía abandonar sus redes sociales por salud. Una salud que se vio muy minada debido a la explosión del Caso Dani Alves que, por aquel entonces, era pareja de la joven canaria.

El ex futbolista del FC Barcelona permanece ingresado en prisión tras ser acusado de un presunto delito de agresión sexual a una chica durante una noche de fiesta en Barcelona. Desde ese momento, Joana se vio envuelta en una vorágine de críticas, insultos, vejaciones y humillaciones públicas de las que no era merecedora y, sumado a otros complicadísimos y dolorosos momentos personales, la presión pudo con la modelo y no encontró mejor opción que hacer del silencio su mayor arma y decidió recuperarse en la intimidad.

Sin embargo, la joven ha estado trabajando en ella durante estos meses de retiro de las redes sociales y, ahora, ha regresado a la vida pública tras vivir su renacer profesional y personal que está protagonizado por un inspirador mensaje con el que deja claro que aún queda Joana Sanz para rato.

"Mi vida continúa"

A través de las redes sociales, Joana Sanz ha dejado claro que regresa para hablar de su trabajo pero que tampoco va a privarse de compartir cosas de su ámbito personal porque tiene todo el derecho del mundo a ser feliz y a disfrutar de la vida que tan fuerte la ha golpeado.

"Vuelvo a las redes sociales pero solamente para publicar mi trabajo, mis proyectos y ya está. Tengo derecho de salir, de disfrutar, de seguir con mi vida, ya que yo no he hecho nada malo y mi vida continúa", dice más fuerte que nunca la modelo.