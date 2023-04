Yaiza Martín ha conseguido, en poco más de dos semanas de concurso, convertirse en una de las protagonistas indiscutibles de esta edición de Supervivientes 2023. La tinerfeña está en todos los 'salseos' que ocurren en los Cayos Cochinos y ya ha sido el centro de más de una y sonada polémica que, por ejemplo, casi llega a las manos en una ocasión.

La participación de la canaria en el formato de supervivencia extrema de Telecinco ha hecho, como suele ser habitual, que la cara más desconocida de la actual novia y también participante del concurso, Ginés Corregüela, haya salido a la luz.

Sin embargo, lo que más le ha sorprendido a la audiencia es que ninguna de las noticias que han ido saliendo sobre ella es positiva. Según personas que han pasado por la vida de la tinerfeña, Yaiza Martín no es trigo limpio. La que hasta el momento ha sido la más feroz en la descripción de la participante ha sido su madre, quien ha reconocido que no quiere saber nada de ella. "Por suerte o por desgracia, sí. Parirla, la parí (...) No sé ni donde vive ni dónde anda. Le pueden buscar la lengua y preguntar, mentir miente por un tubo. Es mentirosa como ella sola"

Ahora, Sálvame ha destapado una información de lo más delicada de Yaiza Martín que podría marcar un antes y un después en la vida de la tinerfeña.

Un hecho denunciable

Tanto Adela González como Terelu Campos anunciaban que esta información podría provocar un cisma en la relación entre Ginés y Yaiza y que, además, podría acarrearle más de un problema a Martín.

El calibre de esta historia es tal que el programa no pudo emitir la información en cuestión pero Adela señalaba que "lo que me extraña es que la testigo no haya ido a poner una denuncia, ahí hay dos delitos por lo menos", señalaba.

Además, Kiko Hernández se quedaba tan impactado con la información que apuntaba que "si esto es cierto, vamos que está tipificado, es un delito y esta señora se juega años de cárcel".