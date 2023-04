Belén Esteban haga regresado a Sálvame después de haber pasado unos días de descanso en Tenerife, su isla favorita de Canarias. La querida colaboradora del programa de las tardes de Telecinco se escapa siempre que puede a su paraíso particular, en concreto al municipio de Guía de Isora, y en compañía de su marido, Miguel Marcos, la de Paracuellos del Jarama se deja llevar por los encantos del sur de Tenerife.

Para Belén, estar en Canaria supone toda una renovación y cada vez que puede presume de su estancia en el archipiélago. De hecho, su última publicación de Instagram es un repaso a sus días de 'tenerifelicidad' en compañía del amor de su vida. "Unos días de descanso en Alcalá (Tenerife) no os imagináis lo feliz que soy allí", escribía la 'princesa del pueblo'.

Sin embargo, esa misma publicación, Belén Esteban ha compartido con sus seguidores que sus vacaciones en Canarias han sido ciertamente accidentadas y ha revelado el percance que ha sufrido y que se ha saldado con una nueva rotura de una parte de su cuerpo.

Muy mala pata

Y es que, según ha compartido Belén acompañado de un documento gráfico en el que muestra su problema, la colaboradora de Sálvame se ha roto uno de los dedos del pie que ademñas son de la pierna de la que tuvo que ser operada hce unos meses.

"Lo único malo que me ha pasado es que me he roto el cuarto dedo de mi pierna malita pero estoy feliz", decía apenada la comunicadora.