La participación de Yaiza Martín en Supervivientes 2023 ha supuesto todo un terremoto mediático al que, como era de esperar, iban a sumarse los detractores de la tinerfeña.

Martín, que ha conseguido su pase al formato de supervivencia extrema gracias a la oficialización de su relación con el tiktoker Ginés Corregüela, no para de protagonizar agrias y sonadas polémicas y disputas que le han costado incluso más de un castigo por parte de la organización del programa.

Sin embargo, no solo enemigos en Honduras tiene la tinerfeña, sino que también han comenzado a hablar las peores pesadillas de Yaiza en Canarias. Tan mala relación mantiene la concursante con su familia en Tenerife que la última persona en romper su silencio para hablar de la peor cara de Martín es, ni más ni menos, que su madre Benigna.

La mujer ha decidido contarle en exclusiva a Sálvame quién es la verdadera Yaiza Martín y no solo provoca un auténtico tsunami de informaciones sino que la deja en el peor de los lugares posibles y se desmarca por completo de su figura.

"A ella no la cuento como hija"

Sin filtros y muy dura en sus declaraciones, Benigna asegura que "por suerte o por desgracia, sí. Parirla, la parí (...) No sé ni donde vive ni dónde anda. Le pueden buscar la lengua y preguntar, mentir miente por un tubo. Es mentirosa como ella sola", apunta.

Sobre el motivo por el que se rompió la relación con su hija, Benigna asegura que el último enfado que tuvieron fue porque se cansó de que "me trajera a la puerta hoy uno y mañana otro (...) Estuvo viviendo en un apartamento que era de la hermana cuatro años y porque le dijo que le pagara aunque fuese la comunidad y los gastos, se largó, se lo destrozó todo. Yo lo siento, pero no quiero saber nada".

Además, sobre si quiere tener contacto con ella o no, Benigna es clara. "A ella no la cuento como hija. Mi puerta no se la vuelvo a abrir. El día que me muera, si veis que echa una lágrima, por mí ponerle un puñado de tierra en la boca" sentenciaba.