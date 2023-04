En Honduras, la situación de hambre está apretando a muchos, incluyendo a Katerina y al resto de los integrantes de la "playa de los Olvidados". La falta de alimentos ha llevado a esta modelo y a sus compañeros a robar comida del equipo de 'Supervivientes'.

Los últimos días, las cámaras de vigilancia han captado a Katerina llevando alimentos del lugar donde se guarda la comida en la playa. Pero ella no ha sido la única en beneficiarse: sus compañeros también han comido las galletas, el pan de molde, el aceite y otros productos que ha cogido.

En un momento en directo, Ion Aramendi, conductor del programa, ha recordado que está terminantemente prohibido ir a ciertos lugares, entrar en ellos y mucho menos llevarse cosas. También ha hecho saber que el programa es consciente de lo que ha ocurrido, además de preguntar a Artur y Jaime si ellos han comido de lo que ha cogido su compañera, lo cual han confirmado.

Jaime ha justificado los actos de Katerina: "No es culpa de Katerina, es de los tres, estamos pasando mucho hambre, llevamos unos días jodidos". Katerina también ha justificado su acción: "Cualquier persona que estuviera en esta situación por lo menos se le hubiera pasado por la cabeza".

Sanción

El presentador ha explicado que los tres han robado con premeditación y alevosía, y que han robado un montón de cosas. También ha mencionado que la organización va a tomar cartas en el asunto, ya que han visto las imágenes de Katerina robando, y está claro que los tres están en connivencia, lo cual es hacer trampa.

El presentador ha preguntado a Katerina si solo ha robado en esta ocasión y le ha pedido que le cuente toda la verdad. "Una vez en Playa Paloma y una vez aquí, han sido dos veces, no lo he hecho más, ni se me había pasado por la cabeza", ha dicho ella y no ha querido decir los nombres de las personas que han sido sus cómplices: "Yo acarreo con las consecuencias".

👀Katerina, te hemos pillado 👀



👉 Las cámaras de seguridad captan a Katerina robando comida y ella se explica: "Lo he hecho dos veces" 🤔



🏝 #ConexiónHonduras7 https://t.co/KgJWGYvz67 — Supervivientes (@Supervivientes) 17 de abril de 2023

La situación en Honduras es crítica y la falta de comida es una realidad en la que muchos se encuentran atrapados. Es comprensible que las personas se sientan desesperadas y consideren tomar medidas extremas como robar comida para sobrevivir. Sin embargo, hay que recordar que la ley y las normas deben ser respetadas y que no está bien robar. La organización tiene la responsabilidad de tomar medidas para garantizar que las reglas se cumplan y que no haya ventaja injusta en el juego.