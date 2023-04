Antena 3 estrena esta noche ‘Una vida Bárbara’ (22:45 horas), el documental sobre la vida de Bárbara Rey. Modelo, cantante, actriz, vedette, reina de los platós de televisión y con un mediático matrimonio con Ángel Cristo. Son muchas las portadas de revistas y prensa rosa en general que han hablado de Bárbara, pero muy pocos los que conocen realmente la vida de María García. Muchos hombres quisieron poseerla, pero ninguno supo quererla. Y bajo esa aparente capa de mujer dura, se esconde María García, una mujer sensible y frágil que, en varias ocasiones, ha estado a punto de precipitarse al abismo: maltratada por su madre; acosada en el trabajo; violada, golpeada y amenazada de muerte por su marido; desahuciada y arruinada. Aun así, y a pesar de la mala prensa, siempre ha conseguido salir adelante. María García es la superviviente de ‘Una vida Bárbara’ y un icono de referencia con el que repasar la historia reciente de España. Sus hijos (Sofía Rey y Ángel Cristo), Chelo García-Cortés, José Manuel Parada, Carlos Ferrando, Rappel o Quique Jiménez ‘Torito’, son algunos de las más de 20 personas del entorno de Bárbara que participan en esta serie documental nacida tras más de 22 horas de entrevista personal y sin filtro a la popular vedette en el salón de su propia casa.

Javier Cámara, presidente en potencia en Cuatro

Por su parte, ‘Vota Juan’ llega esta noche a Cuatro (22:50 horas). Esta comedia política recoge la vida, las intrigas y las peripecias de Juan Carrasco, un político mediocre y ambicioso que se ha marcado como objetivo alcanzar la presidencia del Gobierno. Junto al aclamado Javier Cámara en el papel protagonista, la ficción reúne en su elenco a María Pujalte, Nuria Mencía, Adam Jeziersky, Esty Quesada, Yäel Belicha, Joaquín Climent, Pedro Ángel Roca y Mona Martínez. Tras una serie de coincidencias políticas que alientan su ambición, Juan Carrasco, ministro de Agricultura, diputado nacional por La Rioja y exalcalde de Logroño, decide presentarse a las primarias de su partido y poder optar así a la candidatura de la Presidencia del Gobierno. Intrigas en el seno de su partido, envidias y crisis jalonarán su ascenso en su carrera política. En su intento por llegar a lo más alto de la política, Juan, que no descarta enfrentarse al aparato del partido entero si la situación lo requiere, contará con la inestimable ayuda de su equipo de campaña, integrado por su jefa de prensa, Macarena; su jefa de gabinete, Carmen; y su secretario personal, Víctor. Al igual que su líder, este singular y variopinto grupo tratará de paliar su inexperiencia y falta de habilidad política con grandes dosis de ingenio, picaresca e improvisación. En su carrera política, Juan se encontrará con un amplio abanico de obstáculos que tendrá que afrontar y sortear. Completan su círculo más estrecho Paula, su sufrida mujer; y Eva, su peculiar hija adolescente.

‘Días de tele’ ocupa parte del prime time de La 1 de TVE este miércoles (22:50 horas aproximadamente). El espacio presentado por Julia Otero recordará el legado que dejó el naturalista Félix Rodríguez de la Fuente y su amor por la naturaleza. Además, los invitados del programa contarán sus peripecias vitales más trepidantes. Todo, en el día que decidimos ser aventureros. Pablo González Batista contará cómo la muerte de Félix Rodríguez de la Fuente dejó conmocionado a todo el país dejando un legado imborrable. La hija del aventurero, Odile, recordará la figura de su padre y cómo marcó a toda una generación. Además, la actriz Maribel Verdú dará detalles del sinfín de anécdotas que ha vivido en sus rodajes y, en especial, en su última experiencia norteamericana; Xavier Sardá hablará de su verdadera pasión, pilotar aviones; uno de los directores del programa ‘Al filo de lo imposible’, Sebastián Álvaro, relatará las situaciones más extremas que ha vivido en sus reportajes; y el periodista radiofónico José Antonio Ponseti repasará los espacios televisivos con la aventura como protagonista. La banda sonora de la noche la pondrá Vicco, participante del Benidorm Fest 2023, y su ‘Nochentera’.

Telecinco apuesta esta noche por un nuevo capítulo de ‘Desaparecidos’ (23:00 horas). Un joven no se presenta en la iglesia el día de su boda. A medida que los agentes Ledesma y Ramallo indagan en el caso, descubren otros factores tras la aparente crisis de angustia del novio. Durante la investigación, las divergencias entre ambos son constantes: Sonia, que siente un profundo resentimiento por Rubén, comienza a investigarlo; y él no acaba de amoldarse al Grupo 2, tras ser excluido de la Unidad de Estupefacientes por desacato a un superior. Con dos mujeres desaparecidas en las inmediaciones del pantano de San Juan de Peñagrande y todas las pruebas recogidas, se multiplican las hipótesis con las que trabaja la unidad. Santiago Abad se resiste a aceptar la teoría de un asesino en serie, pero un nuevo suceso desata la alarma. Entretanto, la convivencia entre Santiago y Oriana provoca diversas discrepancias entre ambos, pero el inspector jefe Abad no puede evitar encariñarse con su nuera y su nieta Luna. Por otra parte, Azhar, a punto de ser descubierta, se ve obligada a revelar a Santiago que está ayudando a Carmen, acrecentando la tensión entre el Grupo 2 y Ayuda Desaparecidos.

Clint Eastwood, protagonista en laSexta

laSexta programa esta noche un nuevo pase de ‘La lista negra’ (22:30 horas). Quinta y última entrega de la serie policíaca iniciada con 'Harry, el sucio'. El protagonista vuelve a ser Harry Callahan, un controvertido inspector de la policía de Los Ángeles. Una lista de ocho personas célebres circula por San Francisco y se hacen macabras apuestas sobre cuál de ellas morirá primero. Uno de los nombres que figura en la lista es precisamente el del inspector que investiga el caso: Callahan.