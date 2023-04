La noticia del nacimiento de la hija/nieta de Ana Obregón ha sido la gran bomba del año. Nadie se esperaba este giro de guion que tenía preparado la actriz que, a sus 68 años, vuelve a convertirse en madre tras perder a su hijo Aless hace tres años a causa de un cáncer.

Después de confirmar que la niña, que ha nacido a través de un proceso de gestación subrogada, es hija del joven que Obregón tuvo con el italiano Alessandro Lequio, todos los ojos se pusieron sobre el conde italiano que, desde que produjo el fallecimiento del hijo de ambos no se ha pronunciado sobre el episodio más duro de su vida.

Sin embargo, después de haberse alejado de la televisión durante una semana, el conde ha reaparecido en El programa de Ana Rosa e inevitablemente ha tenido que responder a todo lo que se ha hablado durante esta semana de silencio mediático que ha decidido tomarse el colaborador.

¿Qué opina Alessandro Lequio del nacimiento de su nieta?¿Que piensa sobre la exposición mediática que ha tenido Ana Obregón en la última semana?

"Es tremendamente triste y muy complicado"

Con semblante serio y mantenido en su postura de no querer remover más toda la polémica en la que se ha visto envuelto, Alessandro Lequio se ha pronunciado únicamente para defender la imagen y memoria de su hijo.

"Como imaginarás, esta situación, como todo lo relacionado con Álex, es tremendamente triste, es muy triste, y hasta complicado, muy complicado. Me produce tristeza y rabia que mi hijo sea protagonista de la actualidad", comienza diciendo el italiano.

"Hoy me siento muy presionado porque sé que hay una gran expectación por lo que yo pueda decir, pero siento desilusionaros, porque no voy a comentar absolutamente nada. En la vida cada uno lleva el luto como puede y como quiere, cuando me hijo murió el 13 de mayo de 2020, desde el primer momento, todos habéis sido testigos de que mi única opción ha sido el silencio. Nunca he comentado nada. Nunca he enseñado lo que yo sentía y nunca he dicho ni una sola palabra. Y eso es lo que voy a seguir haciendo”, reconocía dando por zanjada la polémica.