El estilista e influencer Pelayo Díaz tiene nuevo proyecto televisivo. El que fuera uno de los coaches de 'Cámbiame' ha fichado como jurado de un programa que verá la luz próximamente. Pelayo será juez en la cuarta edición de la 'Sálvame Fashion Week', que lleva unas semanas en fase de casting para buscar a estilistas que quieran participar.

Así lo anunció durante su entrevista en 'Viernes Deluxe', donde también tuvo tiempo para hablar de su vida íntima. De hecho, su intervención se produjo pasada la medianoche, motivo por el cual Jorge Javier no dudó en preguntarle por temas más íntimos, como cuál había sido el hombre con el que más había disfrutado en la cama, preguntas que él eludió.

Pero la guinda del pastel la puso Carmen Borrego: "Me gustaría que contaras qué pasó con Pablo Alborán. ¿Tuvisteis una relación, hubo tema o no? Pablo entonces no había hablado de su orientación sexual". Sin embargo, el invitado eludió la pregunta.

"Yo hablo abiertamente de lo que he tenido, pero si la otra persona no habla de su vida privada, hay que respetarla. No he tenido nunca una relación con él, pero es divino y lo amo. Es un tío con mucho talento, y cuando alguien tiene tanto talento lo veo atractivo por todas partes", concluyó.