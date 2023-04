Carmen Lomana también reacciona a la exclusiva en la que Ana Obregón ha presentado a su nieta e hija de Aless Lequio. La colaboradora de televisión entró por teléfono este miércoles en 'Espejo Público' para valorar esta entrevista entre la presentadora y actriz: "Lo único que importa en esta vida es la felicidad de las personas, que no es fácil".

"(Ana) vive entre biberones, feliz, y su vida ya tiene sentido. Cada vez que abraza a la niña es como sentir y abrazar a su hijo", afirmó Lomana, que también pidió que se centrase el debate en la felicidad de Obregón y y dejar "de estar tan éticos con temas legales".

La socialité también fue muy clara a la hora de opinar cómo vio a Ana Obregón en esta nueva exclusiva que concedió a la revista '¡Hola!' junto a su nieta: "Yo he leído la entrevista, es muy humana, muy tierna y muy comprensible".

Por otro lado, Lomana no se quiso mojar después de que los colaboradores del programa de Antena 3 le preguntasen sobre el deseo de Aless Lequio de tener cinco hijos y la posibilidad de que Ana Obregón volviese a recurrir a la gestación subrogada: "Repito: lo importante es la felicidad de las personas. Ahora, si me decís que quiere tener cuatro más, ahí ya me parece que no viene al caso".

La opinión de Carmen Lomana era bastante esperada después de las declaraciones que ofreció hace unos días sobre la maternidad por gestación subrogada de Ana Obregón: "Yo de lo que estoy segura es que a esta mujer portadora la han inseminado con el semen de su hijo. Lo tengo claro porque es lo único que veo que tiene una razón de ser. Ana va a ser abuela y Lequio también. Pienso que ella, en su desesperación, habrá pensado que era la forma de seguir teniendo a su hijo".

"Yo humanamente la entiendo y si eso le hace feliz... Pero es todo raro ética y sociológicamente, y hay que pensar en esa niña. Va a estar muy cuidada y muy querida, pero cuando Ana tenga 80, 85 años tendrá una hija adolescente y por muy bien que estés los años te pesan y hay una gran diferencia generacional que cómo la vas a comprender", expuso la empresaria.