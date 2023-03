Es el tema del día, de la semana, del mes y, probablemente, del año. Ana Obregón vuelve a ser madre a los 68 años de edad por gestación subrogada y la noticia la ha dado en exclusiva la revista Hola! a través de un reportaje en el que se ve cómo la actriz conoce a su nueva hija embriagada por la felicidad.

Sin embargo, como era de esperar, las críticas hacia la comunicadora y presentadora no se han hecho esperar. No hay programa o tertulia radiofónica que no haya opinado sobre la nueva maternidad de Obregón. Según informa la revista, el embarazo se produjo en junio de 2022, el mismo mes en que Aless Lequio habría cumplido treinta años y Ana Obregón ha estado pendiente e informada en todo momento del estado de salud de la mujer gestante.

Pero, uno de los que ha sido más crítico con la intérprete de Ana y los siete ha sido el presentador de Ya es Mediodía, Joaquín Prat. El también conductor de El Programa de Ana Rosa no ha podido evitar mostrar su malestar con la nueva realidad de la actriz y así se lo ha hecho saber a su audiencia a través de un voraz y furibundo mensaje.

"Ha pensado mucho más en ella misma que en esa niña"

Visiblemente contenido pero muy contundente en su opinión, Prat ha compartido su pensamiento con la audiencia.

"Nadie puede entender su dolor… debe ser terrible y muy difícil de gestionar. Pero, a mí me parece un acto de egoísmo que vayas a Miami... Ana Obregón no ha sido madre, va a ejercer de madre… Pero me da la impresión que ha pensado mucho más en ella misma que en esa niña", apunta.