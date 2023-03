La noticia de la maternidad de Ana Obregón a los 68 años ha monopolizado este miércoles la escaleta de 'Sálvame'. Además de las palabras de Adela González, el programa de Telecinco vivió la revelación de Carmen Alcayde, que meditó ser gestante para una persona muy cercana a ella y que también trabaja en el magacín.

Para ser más exactos, este momento se produjo después de que Jorge Javier le preguntase a Alcayde si podía desvelar este asunto después de que el propio David Valdeperas y su expareja hablaron con ella la posibilidad de ser padres. "Si querían serlo, yo me ofrecía (a ser gestante) si se podía".

"Era una conversación entre amigos. No se podía hacer porque es ilegal pero para mí me hubiera gustado. Una cosa es que te guste y otra lo que luego hagas. No me hubiera importado para nada haberle ayudado a él a ser padre con mi viente, incluso a otro amigo", explicó la actual colaboradora mientras estaba a pantalla partida con el director de 'Sálvame'

Alcayde también fue muy sincera a la hora de explicar por qué hubiera visto con buenos ojos esta posibilidad: "El embarazo es la época más bonita de mi vida. Me gusta mucho estar embarazada. Yo ya tengo tres hijos y no quiero más, pero el dolor que tiene alguien por no ser padres... Al igual que está el derecho de casarse con quién se quiere, también debe haberlo para ser padre o madre".